Ce que les médecins ont retiré de son nez après 35 ans choque tout le monde

Candela Reybaud, nutritionniste et influenceuse argentine de 35 ans comptant 105 000 abonnés sur Instagram, a partagé fin novembre 2025 une découverte médicale stupéfiante expliquant ses difficultés respiratoires chroniques depuis la naissance. Un scanner réalisé après une sinusite récurrente a révélé un corps étranger coincé dans sa cloison nasale droite, extrait par endoscopie après 35 ans d’obstruction silencieuse.

Des problèmes respiratoires banalisés depuis l’enfance

Depuis sa naissance en 1990, Candela respirait principalement par la bouche, l’air passant à peine par sa narine droite lors des inspirations, ce qui compliquait sport, sommeil et efforts quotidiens. Habituée à cette gêne, elle n’avait jamais consulté d’ORL, la considérant comme une « normalité personnelle » malgré l’impact sur sa qualité de vie. Une sinusite en 2024, traitée initialement sans scanner faute d’accès local, a vu ses symptômes – douleurs à la joue droite et obstruction accrue – revenir plus violemment, la poussant enfin vers un examen approfondi.

La découverte improbable au scanner

L’imagerie a mis en évidence un petit corps étranger de quelques millimètres encapsulé dans la cloison nasale, formant un rhinolithe après des décennies. Le médecin l’a retiré via endoscope en près de 2 heures : un morceau de ruban adhésif plié et enroulé, calcifié par le temps. « Au début, nous ne comprenions pas ce que c’était », raconte Candela, avant identification claire de l’objet inattendu qui bloquait son flux aérien depuis toujours.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Candela Reybaud | Recetas fáciles y saludables (@candelanutri)

L’origine probable liée à la naissance

Sa mère se souvient d’un épisode de détresse respiratoire en néonatologie, où un tube nasal avait été posé pour ventilation : le ruban adhésif, utilisé pour fixer l’équipement, aurait pu se détacher et rester coincé lors du retrait. « C’est la seule explication logique que nous ayons trouvée », explique la principale intéressée, soulignant l’improbabilité, mais la cohérence de cette hypothèse face à l’absence d’autres causes évidentes.

Une respiration nouvelle et un message de sensibilisation

Post-extraction, Candela respire « mieux chaque jour », découvrant à 35 ans la sensation de narines libres, avec une amélioration immédiate de son quotidien. Sa vidéo Instagram est devenue virale, incitant à ne pas banaliser les symptômes chroniques : « Si mon expérience aide quelqu’un à consulter à temps, cela en aura valu la peine ». Ce cas rarissime rappelle l’importance des examens face aux gênes persistantes, même habituelles.

L’histoire singulière de Candela Reybaud illustre ainsi à quel point le corps peut s’adapter silencieusement à des anomalies insoupçonnées, parfois pendant toute une vie. Son parcours « déroutant » rappelle que les symptômes persistants ne devraient jamais être ignorés, même lorsqu’ils semblent faire partie de notre « normalité ». En partageant son expérience, elle contribue à briser la banalisation de certains troubles et encourage chaque personne à écouter ses signaux corporels.