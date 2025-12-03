Ce symptôme cardiaque explose pendant les Fêtes de fin d’année

Les Fêtes de fin d’année scintillent de magie, de retrouvailles et de moments cosy. Sauf que derrière les guirlandes lumineuses et les tablées gourmandes, un phénomène beaucoup moins festif se cache. Votre cœur, ce formidable moteur de vie, peut être mis à rude épreuve.

Quand la magie de Noël bouscule votre rythme cardiaque

Lorsque l’on évoque Noël, on pense immédiatement aux grandes tablées, aux rires qui réchauffent l’atmosphère et à cette ambiance qui vous enveloppe comme un plaid douillet. Si ces moments sont précieux, ils s’accompagnent aussi de comportements qui, sans que vous vous en rendiez compte, peuvent perturber votre rythme cardiaque. Et parmi eux, le fameux syndrome du cœur des Fêtes, un invité dont on se passerait volontiers.

Ce syndrome, dont le nom semble presque inventé pour figurer dans une comédie romantique de Noël, est pourtant bien réel. Il s’agit d’une arythmie cardiaque déclenchée par une consommation excessive d’alcool. Que vous buviez du champagne pour célébrer, un bon vin rouge pour accompagner le repas ou ce punch maison trop généreusement dosé par votre oncle, votre cœur peut réagir de manière imprévisible.

L’alcool : un ennemi sournois pour votre cœur

Le lendemain d’un excès, il n’est pas rare de ressentir des palpitations, une sensation de battements rapides, comme si votre cœur s’était mis à courir un marathon pendant que vous tentez simplement de récupérer de la veille. Selon le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste, cette arythmie – appelée fibrillation atriale – n’est pas à prendre à la légère. Elle augmente même le risque d’accident vasculaire cérébral. Il rappelle qu’un AVC sur quatre serait lié à un épisode de fibrillation.

Une étude menée en 2020 apporte des explications biologiques à ce phénomène. L’éthanol, cet ingrédient clé de vos boissons préférées, agit directement sur une enzyme essentielle : la protéine kinase C. En perturbant les signaux électriques qui permettent à votre cœur de battre harmonieusement, il peut provoquer une arythmie. Ce dérèglement apparaît en général dans les 8 heures suivant la consommation et disparaît dans les 24 heures. Si vous êtes déjà sujet aux troubles cardiaques, mieux vaut éviter l’alcool entièrement, recommande le Dr Kierzek.

L’hiver : une saison qui complique la tâche du cœur

Et l’alcool n’est pas le seul coupable. L’hiver lui-même complote un peu contre vous. Selon l’American Heart Association, les décès par infarctus augmentent d’environ 10 % durant cette saison, avec un pic autour de Noël et du Nouvel An. Pourquoi ce moment si chaleureux d’un point de vue émotionnel devient-il si froid pour votre cœur ?

Plusieurs facteurs se combinent. D’abord, le froid extérieur provoque une vasoconstriction des artères, réduisant leur diamètre. Votre cœur doit alors travailler davantage pour faire circuler le sang. Ajoutez les repas riches en graisses et en sel, véritables défis métaboliques, et vous obtenez un cocktail peu favorable à votre bien-être cardiaque. Sans oublier le stress – oui, même lorsque vous aimez préparer Noël – qui peut devenir un facteur aggravant. Chercher le cadeau « parfait », organiser le repas, gérer les arrivées familiales : tout cela met votre organisme sous tension. Enfin, un dernier point souvent oublié : durant les Fêtes, beaucoup hésitent à consulter en cas de malaise, par peur de déranger. Un réflexe à proscrire.

Comment passer des fêtes sereines sans malmener votre cœur ?

Le Dr Kierzek insiste sur ce point : en cas de gêne, de douleur, d’essoufflement ou encore de pouls irrégulier, il ne faut jamais repousser une consultation. Votre santé est précieuse, et votre cœur mérite toute votre attention. Pour profiter pleinement des Fêtes sans renoncer à ce que vous aimez, l’American Heart Association propose quelques conseils simples.

Agissez rapidement en cas de malaise : en présence de douleur thoracique, d’essoufflement ou d’un malaise, appelez immédiatement le 15. Mieux vaut consulter une fois de trop qu’une fois pas assez.

Modérez vos repas et votre consommation d’alcool : savourez les mets de saison tout en restant à l’écoute de vos limites.

Gérez votre stress : respirez, déléguez, relativisez. Vous n’êtes pas obligé de tout porter sur vos épaules.

Maintenez une activité physique : de la marche, une séance de yoga, un peu de danse, tout est bon pour activer votre corps.

Ne négligez pas vos traitements : si vous suivez un traitement, respectez-le scrupuleusement, même en pleine effervescence festive.

Célébrer avec bienveillance : le plus beau cadeau pour votre cœur

Les Fêtes de fin d’année sont un moment d’amour et de partage. Célébrer ne signifie toutefois pas se négliger. En adoptant une attitude bienveillante envers votre corps, vous vous offrez un début d’année placé sous le signe du bien-être. Vous pouvez rire, célébrer, trinquer si vous le souhaitez, tout en conservant cette juste mesure qui permet de savourer chaque instant sans risque pour votre cœur.

En résumé, votre cœur est un compagnon fidèle : offrez-lui le respect, l’écoute et la douceur qu’il mérite. Ainsi, vous profiterez de fêtes lumineuses et d’une nouvelle année qui commencera dans les meilleures conditions.