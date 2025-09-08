Ce test surprenant pourrait détecter la démence bien avant les premiers symptômes visibles

Un test physique étonnamment simple pourrait permettre de repérer le risque de démence bien avant l’apparition des premiers symptômes. Une méthode rapide qui pourrait changer la prévention.

Un test d’équilibre révélateur

Le neurologue Dr Baibing Cheng recommande un test de 10 secondes : rester debout sur une jambe. Si une personne de moins de 70 ans n’arrive pas à tenir cette position, le risque de démence serait accru. Ce trouble d’équilibre traduit une possible dysfonction précoce des zones cérébrales liées au contrôle moteur, qui sont souvent affectées lors des maladies neurodégénératives.

Un lien confirmé par la recherche

Une étude publiée dans le Journal of Alzheimer’s Disease démontre qu’un échec à ce test d’équilibre est associé à une progression rapide de la détérioration mentale propre à Alzheimer. Chez plus de 680 participants, ceux incapables de tenir cinq secondes sur une jambe affichaient un risque plus élevé de déclin cognitif accéléré.

Détecter la démence avant les symptômes

La démence progresse souvent lentement, les signes n’apparaissent que tardivement. Ce test d’équilibre, aussi facile que rapide à réaliser, pourrait donc devenir un outil précieux pour repérer le trouble de façon précoce, ouvrant la voie à une prise en charge et une prévention bien en amont.

Ce test physique simple permettrait non seulement de mieux anticiper la démence mais aussi de sensibiliser à l’importance de la santé neurologique avant le moindre symptôme.