Son corps change complètement au fil de son cycle : les images parlent d’elles-même

Au cours du cycle, le reflet évolue dans le miroir. Le ventre gagne en volume, les jambes gonflent, les jeans paraissent plus petits puis la silhouette revient à la normale. Une créatrice de contenu a capturé tous ces changements corporels observés pendant le cycle et ça soulage spontanément les complexes. Plus qu’une vidéo avant/après, c’est un appel à rester tendre envers soi et à accueillir cette réalité biologique avec sérénité.

Un corps en constante métamorphose

Les manuels de SVT ne le mentionnent nulle part pourtant le cycle féminin se lit sur le corps. Pendant l’ovulation, la phase folliculaire ou lutéale ou les menstruations, la silhouette n’est pas la même et ça se ressent dans les vêtements. Tant et si bien que vous accusez la machine à laver d’avoir rétréci vos habits. Cependant, tout au long du cycle, le corps s’ajuste, se réactualise, s’exprime et vous n’aimez pas toujours ce que votre miroir vous renvoie.

Vous avez l’impression de perdre le contrôle sur votre apparence alors que vous ne pouvez tout simplement pas lutter contre cette mécanique intérieure. C’est la dure loi de l’anatomie féminine. Heureusement, vous pouvez compter sur la créatrice de contenu @_emmagilligan_ pour relativiser et dédramatiser la situation. Elle fait mieux que tous les enseignants croisés sur les bancs de l’école et enseigne à sa communauté l’art de comprendre son corps.

Figure de bien-être suivie par 350 millions d’abonnés, la jeune femme qui a atteint un niveau de confiance inouï, montre ce que d’autres lissent sous des leggings gainants ou cachent en adoptant des angles flatteurs. Elle se sert de son propre corps pour illustrer les rebondissements corporels du cycle. C’est bien plus évocateur que les schémas scolaires tracés au crayon noir. Là, elle se filme à différentes périodes de son cycle et révèle à quel point les hormones influencent la silhouette. D’une phase à l’autre, son ventre double de volume et son poids augmente mais elle reste indulgente. “Vous n’êtes PAS paresseuse, votre énergie est redirigée vers l’intérieur en ce moment” insiste-t-elle.

Le signe que le corps fait son travail

Pendant le cycle, il n’y a pas que la peau qui se transforme. Les hormones agissent sur la production de sébum, la posture, la tonicité musculaire et la rétention d’eau. En clair, votre corps tout entier subit des modifications plus ou moins visibles. Les coutures de vos vêtements ne suivent pas toujours et vous disent silencieusement “tu devrais faire attention”. Ce sont vos habits qui vous induisent en erreur tout comme vos coups d’œil médisants devant la glace. Or, comme l’indique la créatrice de contenu, véritable coach en amour-propre, ce n’est pas une fin en soi.

Ce n’est pas parce que votre ventre ressort davantage sous vos pulls que vous devez vous infliger un régime. Ce n’est pas non plus parce que votre silhouette s’arrondit quelque temps que vous devez laisser vos complexes l’emporter. Vos hormones régissent votre corps mais ne le définissent pas. Même si vous vous sentez souvent impuissante face à ces variations physiques et que vous regrettez de ne pas être un homme, votre corps vit. Ce n’est pas une vulgaire machine qui fonctionne sur commande, c’est un écosystème incroyable qui se met à jour tout seul. Et rien que pour ça vous devriez le féliciter.

Ne laissez pas votre esprit intimider votre corps

Les réseaux sociaux mentent. Les fitgirls croisées sur la toile portent des leggings rembourrés et ne postent que des silhouettes congestionnées. Emma, elle, veut rétablir la vérité. Elle revendique plus de compassion envers la magie du corps féminin, moins de discours négatifs sur soi, de malentendus, d’ignorance. La créatrice de contenu, qui joue volontiers les cobayes pour réparer l’estime de celles qui la suivent, dément le mythe du ventre plat. Elle vous apprend tout ce que les manuels scolaires oublient de mentionner sur le cycle féminin et il y a beaucoup d’informations passées sous silence.

Quand vous constatez des changements dans la glace, vous ne cherchez pas à les interpréter, vous vous repliez tout de suite dans la honte. Ne laissez pas ce petit démon sur votre épaule assourdir le petit ange qui vous incite à faire preuve d’empathie envers vous-même. Comme le dit Emma, tout est question de point de vue. Là où vous voyez un bourrelet, la créatrice de contenu voit une nouvelle phase dans le calendrier. Le corps parle et il faut savoir l’écouter pour le respecter, le choyer, le traiter avec douceur.

L’apparence du corps au cours du cycle menstruel est le reflet fidèle des transformations hormonales qui s’y déroulent. Votre image n’est pas fixe dans le temps mais votre confiance peut l’être.