« Si les hommes avaient leurs règles… » : elle brise le tabou des menstruations avec humour !

Dans une vidéo percutante et pleine d’humour publiée sur Instagram et sur le plateau du mag de la santé, Noémie de Lattre, écrivaine et essayiste engagée, s’attaque à un sujet encore trop souvent tabou : les menstruations. À travers une idée provocante, « Si les hommes avaient leurs règles, ça changerait le monde », elle bouscule les idées reçues et invite à une réflexion sur la manière dont notre société perçoit ce phénomène naturel.

Un monde où les règles seraient une source de fierté

Dans cette vidéo, Noémie de Lattre imagine avec humour un scénario alternatif où les hommes auraient leurs règles. Selon elle, cette simple inversion aurait des conséquences considérables. Elle explique : « Si c’était les hommes qui avaient leurs règles, ils se vanteraient de la puissance de leur cycle ! ».

Elle poursuit en décrivant avec dérision des scènes où les « règles masculines » seraient glorifiées : « Il y aurait des compétitions de flux ». Cette caricature soulève une vérité souvent ignorée : la manière dont les normes de genre influencent la perception des règles et des phénomènes biologiques.

Bousculer les tabous avec humour

Noémie de Lattre ne se contente pas de faire rire ; son message est profondément réfléchi. Elle rappelle que les menstruations, bien qu’universelles, sont encore perçues comme un sujet gênant, voire honteux. Les personnes menstruées sont souvent contraintes de cacher leurs règles ou de minimiser leur impact, comme si elles devaient s’excuser de vivre un processus naturel.

En imaginant un monde où les hommes auraient leurs règles, elle met en lumière les inégalités de traitement et les stigmas qui entourent les personnes menstruées (majoritairement des femmes). Ce renversement fictif fait réfléchir sur les attentes et jugements sociaux, tout en rendant le sujet plus accessible grâce à l’humour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Un message essentiel : normaliser les règles

À travers cette vidéo, Noémie de Lattre invite à briser le silence et à normaliser les discussions autour des menstruations. Elle souligne que ces tabous ont des conséquences réelles sur la vie des personnes menstruées, qu’il s’agisse d’un manque de compréhension, d’une stigmatisation injustifiée, ou d’un accès insuffisant aux produits menstruels. Son approche humoristique ne banalise pas l’enjeu, elle permet au contraire de le rendre plus accessible. En riant de l’absurdité des normes actuelles, Noémie encourage une prise de conscience collective sur l’importance de changer les mentalités.

La vidéo de Noémie de Lattre est ainsi une véritable bouffée d’air frais dans le débat sur les menstruations. À travers son ton décalé et sa vision provocante, elle incite à voir les règles comme une réalité à célébrer plutôt qu’à cacher. Son message : les règles ne devraient pas être une source de gêne, mais une partie normale et valorisée de la vie humaine.

En utilisant l’humour pour aborder ce sujet sensible, Noémie montre qu’il est possible d’en parler librement et sans complexe. Un pas de plus vers une société plus inclusive et plus respectueuse des expériences de chacun·e.