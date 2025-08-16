Dormir avec ce vêtement nuit plus à votre sommeil qu’on ne l’imagine

Ce que vous portez pour dormir peut avoir un impact bien plus grand que vous ne le pensez sur la qualité de votre sommeil. Selon plusieurs experts du sommeil et de la santé de chez BestLife, certains vêtements peuvent perturber votre repos nocturne, voire nuire à votre santé cutanée et générale. Voici les habits à éviter absolument pour une nuit vraiment réparatrice.

1. Les sous-vêtements trop serrés

Dormir avec des sous-vêtements moulants peut provoquer des irritations, favoriser la croissance de bactéries ou de champignons, et perturber la circulation sanguine. Pour les femmes, cela peut augmenter le risque d’infections vaginales ; pour les hommes, cela pourrait réduire la production de sperme. Privilégiez les matières naturelles et amples comme le coton.

2. Les pyjamas serrés ou trop épais

Les vêtements trop ajustés peuvent restreindre la circulation et empêcher votre corps de bien réguler sa température. En entravant la liberté de mouvement, ils nuisent à la qualité du sommeil. Les tissus lourds comme la flanelle ou la polaire peuvent également provoquer une surchauffe nocturne, freinant la production de mélatonine.

3. Les tissus synthétiques

Le polyester, le nylon ou la microfibre peuvent retenir la chaleur et l’humidité, causant des irritations ou des infections cutanées. Les spécialistes recommandent plutôt des tissus naturels comme le coton, le lin ou le bambou, reconnus pour leurs propriétés respirantes et régulation thermique.

4. Les vêtements foncés

Pour les peaux sensibles, les colorants utilisés dans les vêtements foncés peuvent provoquer des réactions allergiques. Les médecins recommandent de préférer des couleurs claires, moins chargées en produits chimiques, pour réduire le risque de dermatite de contact.

5. Les vêtements avec fermetures métalliques

Zips, boutons-pression et autres métaux présents dans les pyjamas peuvent contenir du nickel, un allergène courant. Dormir chaque nuit avec ces fermetures augmente les risques d’allergies cutanées à long terme.

6. Les vêtements portés toute la journée

Même s’ils semblent propres, vos vêtements de jour peuvent contenir des bactéries, des allergènes ou des polluants (poussières, pollens). Dormir avec expose votre peau et vos voies respiratoires à des agents irritants, nuisant à la qualité du sommeil.

7. Les boucles d’oreilles

Bien qu’elles ne soient pas des vêtements, les boucles d’oreilles méritent d’être mentionnées. Dormir avec peut entraîner des accrochages douloureux, voire des déchirures du lobe. Il est fortement conseillé de les retirer avant d’aller se coucher.

Pour améliorer la qualité de votre sommeil, mieux vaut donc opter pour des vêtements amples, légers, de couleur claire et fabriqués dans des tissus naturels. Un petit changement dans votre tiroir à pyjamas pourrait bien faire une grande différence dans vos nuits.

