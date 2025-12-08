« Le pire ennemi de la quarantaine, ce n’est pas l’âge » : cette maman de deux enfants se confie

Entrer dans la quarantaine, c’est un peu comme ouvrir un nouveau chapitre sans en connaître totalement le ton : excitant, parfois déroutant, souvent plein de changements. Et si, contrairement aux idées reçues, le grand coupable de nos baisses d’énergie n’était pas l’âge en lui-même ? C’est ce que suggère Olivia Drouot (@oliviadrouot), créatrice de contenu et professeure de Pilates, qui partage sa vision.

Le mythe du « cap » de la quarantaine

Arriver à 40 ans semble encore, pour beaucoup, synonyme de « cap ». Un mot presque solennel, qui évoque une bascule, une frontière à franchir. Dans une société qui adore célébrer la jeunesse, les femmes de la quarantaine ont parfois l’impression de devoir s’excuser d’être fatiguées ou d’avoir mal quelque part. Elles attribuent souvent ces sensations à un métabolisme moins réactif, à des hormones capricieuses ou au simple passage du temps. Selon Olivia Drouot (@oliviadrouot), le vrai adversaire ne serait pas la quarantaine en elle-même, mais la sédentarité qui s’installe progressivement, parfois sans même qu’on s’en rende compte.

Son message ne vise pas à minimiser ce que les femmes ressentent, il souligne simplement un angle souvent oublié : le corps peut perdre en vitalité lorsqu’il manque de mouvement régulier. Et cette réalité n’a rien d’un échec personnel. C’est un phénomène naturel. Lorsque le quotidien se remplit de responsabilités, de travail, de charge mentale, on se retrouve vite à fonctionner en automatique, en oubliant que notre corps a besoin, lui aussi, d’attention.

Quand le corps passe « en pause »

Olivia rappelle que ce dernier n’est pas un outil que l’on exploite jusqu’à l’usure, mais un partenaire. Un partenaire qui, lorsque mis « en pause » trop longtemps, finit par se manifester : fatigue accumulée, tensions musculaires, essoufflement plus rapide, moral qui flanche. Non pas parce qu’on a 40 ans, mais parce qu’on en demande beaucoup à un corps auquel on offre peu d’espace pour s’exprimer.

Là où son discours devient inspirant, c’est dans sa simplicité. Pas besoin de devenir marathonienne, ni d’adopter une routine sportive ultra-disciplinaire. Elle évoque plutôt des gestes accessibles : quelques étirements, une marche plus longue que d’habitude, des postures de Pilates, ou encore quelques minutes pour respirer profondément. Ce sont ces petites actions, discrètes mais régulières, qui peuvent apaiser certaines douleurs ou réactiver l’énergie. Se sentir plus mobile, plus vive, plus vivante : ce sont souvent ces sensations-là qui redonnent confiance.

Bouger oui, mais jamais sous la contrainte

Il est cependant essentiel de nuancer son message. Olivia Drouot (@oliviadrouot) transmet sa vision personnelle, forgée par sa pratique, son métier et son vécu. Oui, les médecins recommandent en effet de bouger chaque jour. Oui, éviter une trop grande sédentarité favorise généralement un meilleur bien-être général. Néanmoins, cela ne doit jamais devenir une injonction de plus, un impératif qui alourdirait encore une charge mentale déjà bien remplie.

On bouge si l’on peut. On s’active si l’on en a envie. On avance à son rythme, sans jamais culpabiliser. Certaines périodes de vie laissent moins de place au mouvement, et cela ne retire rien à la valeur, à la force ou à la beauté de celles et ceux qui les traversent. La bienveillance envers soi-même doit toujours rester au cœur du processus.

En résumé, vous pouvez choisir de remettre un peu de mouvement au centre de votre quotidien, si cela vous fait du bien. Vous pouvez écouter votre corps, décider de ce dont il a besoin, à votre propre rythme. La quarantaine n’a alors plus rien d’un tournant redouté. Elle peut devenir un moment riche, conscient, un terrain fertile pour se reconnecter à soi, pour écrire une nouvelle page plus alignée. Parce que le véritable enjeu n’est pas l’âge, mais la manière dont vous choisissez de vous considérer.