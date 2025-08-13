Elle suit une tendance TikTok… et finit avec la colonne brisée

Seulement 8 semaines après son accouchement, Mariana Barutkina, influenceuse russe, a gravement chuté en tentant un défi TikTok très risqué. Cette mésaventure rappelle que les défis viraux peuvent parfois entraîner de lourdes conséquences.

Le « Nicki Minaj Challenge » : un pari d’équilibre périlleux

Le défi consiste à tenir en équilibre sur une pile d’objets du quotidien, chaussée de talons aiguilles, sur une seule jambe. Mariana a tenté l’exploit sur son plan de travail, empilant un pot de lait en poudre pour bébé et une casserole retournée, ce qui a provoqué sa chute.

Une chute grave avec fracture de la colonne vertébrale

Malheureusement, en perdant l’équilibre, Mariana est tombée lourdement et s’est fracturé la vertèbre T9. Hospitalisée, elle a partagé son diagnostic sur Instagram : une fracture simple par compression. Elle a rassuré ses abonnés sur son état, tout en soulignant l’ironie et la dureté de cet accident.

Une tendance virale à haut risque dénoncée par TikTok

Cette mode, inspirée d’une pose dans le clip « High School » de Nicki Minaj, s’est rapidement répandue sur le réseau social, suscitant des imitations toujours plus dangereuses. TikTok a émis des avertissements pour prévenir les risques de blessures graves, notamment pour ce défi.

Réflexion sur les dangers des challenges viraux

L’histoire de Mariana illustre les risques réels des défis populaires sur les réseaux sociaux, surtout quand ils impliquent des postures acrobatiques ou des environnements instables. Malgré la tentative de popularité, la santé doit primer, et la prudence est de mise face à ces modes éphémères.

Ce triste accident met ainsi en garde contre la tentation des challenges extrêmes sur les réseaux sociaux, rappelant que l’envie de viralité ne doit jamais compromettre la sécurité personnelle.