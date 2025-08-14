Les gens qui font ça dans la nuit dorment mieux que les autres

Lorsque vous filez sous les draps, votre corps adopte une position bien précise : c’est presque automatique. Pourtant, les personnes qui rejoignent Morphée sans détour font un geste supplémentaire. Elles dorment avec un pied en dehors des draps, ce qui n’aurait pas vraiment plu à l’enfant que vous étiez.

Un pied en dehors du drap, la position parfaite

Il y a des personnes qui aiment être bordées au millimètre, voire presque saucissonnées dans leurs draps. Mais il y en a d’autres qui passent un pied ou une jambe au travers. Sur le ventre ou en position foetus, il y a toujours une partie de leur corps qui dépasse et qui reste à l’air libre. Pendant l’enfance, vous n’auriez jamais eu le courage de découvrir ne serait-ce qu’un orteil, par crainte que le monstre en dessous du lit en fasse son quatre heures.

Pourtant, à l’âge adulte, vous le faites presque machinalement. Le matin, vous vous retrouvez avec le mollet par-dessus bord ou le pied en dehors des draps. Et ce n’est pas seulement le résultat d’une nuit agitée. C’est juste le génie du corps humain qui opère. Au moment de vous endormir, la température de votre corps baisse naturellement d’environ un degré. Pas beaucoup vous direz-vous, mais suffisamment pour vous refroidir et aller droit dans les bras de Morphée. Or avec une couverture sur le dos, cette mécanique bien rodée prend plus de temps.

« Si cette baisse de température ne se produit pas, il sera plus difficile de s’endormir et le repos en sera affecté, car il a été démontré que cela entraîne un sommeil moins profond et davantage de réveils » explique Éléna, une pharmacienne espagnole qui distille des conseils sur TikTok. Pour faciliter le travail, vous allez donc instinctivement mettre votre jambe à l’extérieur ou la déporter vers l’endroit encore frais de votre lit.

Loin d’être un toc, c’est un réflexe physiologique

Dormir avec un pied en dehors des draps n’a rien d’étrange. Ce n’est pas un geste superficiel exécuté au hasard de la nuit. Au contraire, c’est un réflexe physiologique. Finalement, votre corps cherche simplement à réguler sa température. Et cette position semi-couverte est plus efficace que le souffle d’un ventilateur. Même si votre jambe est exposée à tous les moustiques qui traînent et peut vite leur faire office de garde-manger, c’est elle seule qui paramètre les degrés de votre corps.

« Les extrémités, comme les pieds et les mains, jouent un rôle clé dans la dissipation de la chaleur grâce à leur réseau vasculaire dense et leur faible isolation musculaire » détaille le docteur Gérald Kierzek auprès de Doctissimo.

L’alternative pour dormir couvert sans mourir de chaud

Dans les chambres à coucher, il y a généralement deux préférences bien marquées. Il y a des personnes qui restent fermement accrochées à leur drap, même quand la pièce est aussi bouillante qu’un sauna, et il y en a d’autres qui s’émancipent de toutes les couches encombrantes, y compris le pyjama.

Dormir avec un pied hors des draps est une bonne solution pour celles qui aiment sentir une présence textile sur leur corps mais qui sont vite envahies par la chaleur. Ainsi, vous pouvez rester dans votre tanière moelleuse et profiter d’une petite bise spontanée. Glisser un pied dehors, c’est trouver l’équilibre subtil entre sécurité et liberté, entre confort et fraîcheur. Avec cette météo caniculaire, qui imprègne les murs de la maison, ce geste est tout sauf futile.

Alors ce soir, laissez votre pied faire sa vie. Offrez-lui un peu d’air, un peu de liberté. Et qui sait ? Il vous mènera peut-être tout droit vers une nuit plus douce, plus fraîche, plus réparatrice. Tout ce dont vous avez besoin. Petit tips en plus : ne chauffez pas trop votre nid douillet avant de vous y allonger.