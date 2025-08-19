Voici ce que les chercheurs d’Harvard ont compris sur le bonheur après 80 ans d’enquête

Depuis plus de 80 ans, l’Université Harvard suit des centaines de parcours de vie pour percer le mystère du bonheur. Leurs conclusions remettent en question bien des idées reçues sur la réussite et la satisfaction.

L’étude du bonheur la plus longue du monde

Débuté en 1938 et toujours en cours, le Harvard Study of Adult Development a observé plus de 700 volontaires et leur descendance, des entretiens aux bilans de santé. L’équipe, menée par le Dr Robert Waldinger, s’est donnée pour mission de comprendre quelles habitudes et attitudes produisent le plus de bonheur, année après année.

Qualité des relations, clé n°1 du bien-être

Contrairement à ce que l’on imagine souvent, ce n’est ni l’argent ni la célébrité qui rendent heureux. La conclusion des chercheurs est limpide : « Les personnes les plus proches de leur famille ou de leur communauté sont plus heureuses et en meilleure santé ». À 50 ans, les personnes qui se disent les plus satisfaits de leurs liens relationnels sont aussi celles qui vieillissent le mieux, tant sur le plan physique que psychique.

Le danger de la solitude

L’étude souligne que « vivre la solitude est toxique ». L’isolement social aurait un effet comparable à certaines maladies chroniques, accélérant le déclin physique et cognitif.

7 habitudes pour accroître son bonheur selon Harvard

La filiale Grant Study identifie sept habitudes décisives :

  1. Ne pas fumer.
  2. Limiter l’alcool.
  3. Maintenir un poids santé.
  4. Faire de l’exercice régulièrement.
  5. Savoir apaiser les conflits et gérer le stress.
  6. Rester curieux et apprendre tout au long de sa vie.
  7. Entretenir des amitiés et relations amoureuses stables.

« Le bonheur se construit relation après relation »

Pour Robert Waldinger, « le bonheur n’est pas une destination, mais un effort continu ». Les plus heureux sont ceux qui savent remplacer d’anciens collègues par de nouveaux amis à l’heure de la retraite, et investir avec soin dans leurs relations.

La recette du bonheur selon Harvard ? Miser, durablement, sur la qualité des liens humains et cultiver chaque jour les connexions qui font sens.

