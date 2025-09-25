Voici l’heure exacte à laquelle il faudrait se réveiller pour être plus heureux, selon la science

Forme & bien-être
Fabienne Ba.
Se lever au bon moment influence considérablement l’humeur, la motivation et la santé mentale. Les recherches montrent qu’un réveil aligné sur notre rythme circadien est la clé d’un bien-être durable et d’une bonne forme physique.

Entre 6h00 et 8h00 : le créneau gagnant

Pour la majorité des adultes, se réveiller entre 6h00 et 8h00 du matin correspond au moment où l’organisme termine ses cycles de sommeil et bénéficie au mieux de la lumière naturelle, ce qui stimule la production de mélatonine le soir et de sérotonine le matin. Ce rythme soutient ainsi un moral stable, une meilleure énergie matinale et réduit le risque de troubles psychiques, selon la science.

Une durée de sommeil adaptée, tout aussi essentielle

La qualité du réveil dépend autant de l’heure choisie que de la durée totale du repos : dormir 7 à 9 heures par nuit reste fondamental. Garder des horaires constants, y compris le week-end, permet de réguler l’horloge interne, d’améliorer les fonctions cognitives et la stabilité émotionnelle.

Les bénéfices à long terme observés

Etudes et enquêtes nationales montrent qu’un lever avant 8h favorise la concentration, la gestion du stress et l’équilibre émotionnel. À l’inverse, les retards répétés du réveil sont liés à un risque accru de somnolence, d’anxiété et de troubles cardiovasculaires.

En résumé, pour être plus heureux et en meilleure santé, la régularité du réveil, idéalement entre 6h00 et 8h00, s’impose comme l’un des plus puissants leviers pour aligner corps et esprit sur leur plein potentiel, selon la science.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
À 13 ans, Lucas guérit d’un cancer du cerveau « incurable » : le miracle médical

