À 13 ans, Lucas guérit d'un cancer du cerveau « incurable » : le miracle médical

Forme & bien-être
Fabienne Ba.
Diagnostiqué à 6 ans d’un gliome infiltrant du tronc cérébral, un des cancers pédiatriques les plus redoutables, Lucas a aujourd’hui 13 ans et une histoire hors-norme. Alors que la survie dépasse rarement quelques mois, sa tumeur a en effet totalement disparu après un traitement innovant.

Un traitement innovant et une mutation exceptionnelle

Lucas a été soigné à l’Institut Gustave-Roussy (Val-de-Marne) dans le cadre d’un essai clinique associant radiothérapie classique et un médicament expérimental, l’évérolimus. Son cas a surpris les médecins : une mutation génétique rare a rendu ses cellules tumorales particulièrement sensibles à ce protocole, explique le Dr Jacques Grill, chef du programme Tumeurs cérébrales pédiatriques.

Un espoir pour la médecine pédiatrique

Si la guérison complète de Lucas est un cas unique à ce jour, son parcours ouvre la voie à de futures recherches. Des essais similaires sont d’ores et déjà en cours pour mieux comprendre ce type de cancer et adapter les traitements en fonction des particularités génétiques de chaque patient.

Un adolescent qui retrouve une vie normale

Après plusieurs années de traitement, les examens successifs n’ont plus détecté de tumeur. Le jeune Belge Lucas a pu cesser son traitement de lui-même et mène aujourd’hui une vie sans séquelle neurologique visible, témoignant d’un véritable miracle médical.

En définitive, ce parcours exceptionnel entre espoir et avancée scientifique rappelle l’importance des essais cliniques et de la médecine personnalisée dans la lutte contre les cancers pédiatriques.

