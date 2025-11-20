Pour aller bien, voici à quel rythme les femmes auraient besoin de voir leurs amies

Forme & bien-être
Léa Michel
Extrait de la série « The Bold Type »

Les soirées entre copines ne sont pas seulement un moment convivial, elles jouent un rôle essentiel dans le bien-être mental et physique des femmes. Une étude récente menée par Talker Research pour Bezel Wines en 2025 confirme que ces moments 100 % féminins ont des bienfaits concrets sur la santé globale.

Les bienfaits des soirées entre amies

Se retrouver entre femmes, rire, se confier et être soi-même sans artifice sont autant d’éléments qui nourrissent positivement l’esprit. Ces interactions renforcent le moral, réduisent le stress et peuvent même améliorer certains aspects de la santé physique, notamment en stimulant les émotions positives et en réduisant les tensions.

La fréquence recommandée pour rester épanouie

Selon les résultats de l’étude, pour maximiser ces effets positifs, les femmes auraient intérêt à voir leurs amies régulièrement. Cette régularité entretient un lien social fort, véritable soutien psychologique. 78 % des femmes voient ces rendez-vous nocturnes comme « essentiels pour faire le plein d’énergie et protéger leur santé mentale ». Mieux encore : 62 % préfèreraient une soirée entre amies à un dîner romantique avec leur partenaire. L’étude rappelle ainsi que « la qualité des échanges est aussi importante que leur fréquence ».

Un écho à la théorie de Shelley E. Taylor

Ces conclusions résonnent avec la théorie de « The Tending Instinct » de Shelley E. Taylor, évoquée dès 2002, qui explique que « les relations sociales ont un rôle vital dans la gestion du stress et la protection de la santé, en particulier chez les femmes ». Les rencontres amicales seraient ainsi une forme naturelle de « tending » (s’occuper), ou de soin mutuel qui participe à l’équilibre émotionnel.

En résumé, se retrouver entre copines est bien plus qu’un simple moment de détente : c’est un véritable facteur de santé. Que ce soit pour partager un fou rire ou se confier, ces moments nourrissent l’esprit et le corps. Vous savez ce qu’il vous reste à faire : programmer une soirée entre copines !

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Elle n’a que 22 ans… et son invention change déjà des vies

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Elle n’a que 22 ans… et son invention change déjà des vies

À seulement 22 ans, Alessandra Galli bouleverse la vie de nombreux patients atteints de Parkinson grâce à une...

Elle se fait piquer par des abeilles pour apaiser ses douleurs : une pratique d’avenir ?

Se faire piquer par une abeille n’est pas la sensation la plus agréable et au plus fort de...

Cette habitude du week-end ruine votre moral sans que vous le sachiez

Les week-ends devraient être une parenthèse réparatrice après une semaine parfois exigeante. Pourtant, beaucoup de personnes transforment cette...

Ce syndrome insidieux pourrait être la vraie raison de votre mal-être persistant

Il y a des jours où vous avancez sans vraiment avancer, comme si votre vie se déroulait derrière...

Se toucher les cheveux sans arrêt : tic anodin ou langage silencieux ?

Vous vous surprenez souvent à enrouler une mèche autour de votre doigt pendant une conversation ? À lisser...

Vous n’arrivez pas à dormir sans bruit ? Voici ce que cela pourrait signifier

Ventilateur allumé, playlist en boucle, série Netflix en fond ou vidéo ASMR sur TikTok : nombreuses sont les...