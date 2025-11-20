Pour aller bien, voici à quel rythme les femmes auraient besoin de voir leurs amies

Les soirées entre copines ne sont pas seulement un moment convivial, elles jouent un rôle essentiel dans le bien-être mental et physique des femmes. Une étude récente menée par Talker Research pour Bezel Wines en 2025 confirme que ces moments 100 % féminins ont des bienfaits concrets sur la santé globale.

Les bienfaits des soirées entre amies

Se retrouver entre femmes, rire, se confier et être soi-même sans artifice sont autant d’éléments qui nourrissent positivement l’esprit. Ces interactions renforcent le moral, réduisent le stress et peuvent même améliorer certains aspects de la santé physique, notamment en stimulant les émotions positives et en réduisant les tensions.

La fréquence recommandée pour rester épanouie

Selon les résultats de l’étude, pour maximiser ces effets positifs, les femmes auraient intérêt à voir leurs amies régulièrement. Cette régularité entretient un lien social fort, véritable soutien psychologique. 78 % des femmes voient ces rendez-vous nocturnes comme « essentiels pour faire le plein d’énergie et protéger leur santé mentale ». Mieux encore : 62 % préfèreraient une soirée entre amies à un dîner romantique avec leur partenaire. L’étude rappelle ainsi que « la qualité des échanges est aussi importante que leur fréquence ».

Un écho à la théorie de Shelley E. Taylor

Ces conclusions résonnent avec la théorie de « The Tending Instinct » de Shelley E. Taylor, évoquée dès 2002, qui explique que « les relations sociales ont un rôle vital dans la gestion du stress et la protection de la santé, en particulier chez les femmes ». Les rencontres amicales seraient ainsi une forme naturelle de « tending » (s’occuper), ou de soin mutuel qui participe à l’équilibre émotionnel.

En résumé, se retrouver entre copines est bien plus qu’un simple moment de détente : c’est un véritable facteur de santé. Que ce soit pour partager un fou rire ou se confier, ces moments nourrissent l’esprit et le corps. Vous savez ce qu’il vous reste à faire : programmer une soirée entre copines !