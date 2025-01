Cet ingrédient à ajouter à votre café calmerait les maux de tête !

Plus question d’attendre que les maux de tête passent tout seul, ni de subir cette douleur lancinante qui vous donne l’impression d’avoir un marteau piqueur sous les tempes. Il vous suffit d’ajouter un ingrédient à votre café pour obtenir une potion magique qui rivalise avec tous les cachets de votre pharmacie. Ce fruit en question, vous n’auriez jamais osé associer avec cette boisson corsée. Pour cause, il a plus sa place dans les cocktails ou aux côtés du poisson pané. Vous l’avez deviné, pour calmer ces maux de tête qui vous clouent au lit et qui vous empêchent de réfléchir, il faut mettre du citron dans votre café ! Oui, vous avez bien lu. Découvrez pourquoi ce duo improbable pourrait bien devenir votre meilleur allié contre les migraines.

Café et citron : une recette vantée sur la toile

À l’évocation de ce combo détonnant, votre bouche grimace instantanément. Mêler l’acidité du citron à l’amertume du café ne présage pas une dégustation très ragoutante. Vous vous dites alors « quelle infâme idée ». Pourtant, même si injecter quelques gouttes de citron dans le café semble plus relever du gag ou du pari qui a mal tourné, ce n’est pas un geste vain. L’ensemble forme un remède naturel contre les maux de tête. Certes, vous allez peut-être devoir vous pincer le nez et endurer quelques frissons pour boire ce nectar « magique », mais vous allez en tirer de nombreux bienfaits.

Le café est connu depuis longtemps pour son effet stimulant sur le cerveau grâce à la caféine qu’il contient. Cette substance agit comme un vasoconstricteur, c’est-à-dire qu’elle rétrécit les vaisseaux sanguins, réduisant ainsi la sensation de douleur, notamment en cas de migraines. De son côté, le citron, riche en antioxydants et en vitamine C, possède des propriétés anti-inflammatoires et détoxifiantes. Associé au café, il agit comme un booster naturel qui aide à atténuer la douleur tout en redonnant de l’énergie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zara Mahmoud (@mrsdeluxinspiration)

Pourquoi ce mélange est susceptible de fonctionner ?

Vous n’auriez jamais pensé incorporer du citron dans votre café un jour (à part pour répondre à un défi). Cependant, ce petit supplément transformerait votre « petit noir » du matin en véritable élixir. Cette boisson qui vous rebute les papilles aurait les mêmes effets qu’un antalgique. Alors ça vaudrait le coup de sacrifier son palais pendant quelques secondes.

Les migraines sont souvent liées à une dilatation excessive des vaisseaux sanguins dans le cerveau ou à des déséquilibres chimiques. La caféine aide à resserrer ces vaisseaux, réduisant ainsi l’intensité des maux de tête. Le citron, quant à lui, joue un rôle d’équilibrant en alcalinisant le corps et en soutenant le foie, un organe clé dans l’élimination des toxines qui peuvent aggraver les migraines.

Ce qu’en pensent les médecins

Mélanger du citron et du café : est-ce que le corps médical approuve cette technique un peu douteuse ? Même si cette astuce a convaincu de nombreux internautes, au point de devenir une alternative aux cachets, son efficacité varie d’une personne à l’autre. Comme le souligne le média « Healthline », boire du café avec du citron peut « soulager ou aggraver un mal de tête ». C’est un peu la loterie.

Soit vous avez de la chance et votre douleur se dissipe, soit votre souffrance se décuple au point de vous clouer dans votre lit. Pour le savoir, rien de mieux qu’un petit crash test. Le site précise aussi que le citron n’aurait aucune utilité, hormis son côté « détox« . Alors, pourquoi s’infliger ce supplice gustatif ? Autant boire son verre d’eau avec une tranche de citron indépendamment de son café, surtout si vous êtes un puriste de cette boisson corsée.

Un remède simple, mais pas unique

Aussi magique qu’elle puisse paraître, cette technique n’est pas 100 % garantie. Elle ne remplace pas les prescriptions de votre médecin. D’ailleurs, au-delà du café au citron, d’autres gestes peuvent contribuer à calmer les maux de tête :

Boire suffisamment d’eau tout au long de la journée.

Privilégier une alimentation riche en magnésium (comme les amandes ou les épinards).

Apprendre des techniques de relaxation pour réduire le stress.

Conjuguer du citron et du café rebrousse les papilles, c’est indéniable. Cette trouvaille 2.0 est-elle un véritable atout santé ? On vous laisse vous faire votre propre avis.