8 habitudes qui aggravent votre anxiété sans que vous le sachiez

L’anxiété, ce compagnon de route discret mais bien présent, peut s’inviter à des moments où l’on s’y attend le moins. Parfois, nos habitudes du quotidien peuvent nourrir cette boule de stress intérieure sans que l’on s’en rende compte. Découvrez les habitudes qui amplifient votre anxiété, apprenez à les identifier pour retrouver sérénité et bien-être.

Dire oui à tout

Si vous avez l’habitude de dire « oui » à tout, vous êtes sûrement un.e super-héros/héroïnes des bons gestes et des bons comportements. Sauf que derrière ce besoin constant d’aider les autres ou de remplir toutes vos obligations se cache souvent une surcharge mentale… et, par conséquent, une angoisse grandissante. Dire « oui » à tout peut sembler bienveillant, mais cela finit par vous épuiser mentalement et émotionnellement. En surchargeant votre emploi du temps et en enchaînant les tâches sans laisser de place à la détente, vous alimentez votre anxiété. Ce n’est pas une question d’être égoïste, mais de reconnaître que votre bien-être compte aussi.

Solution : apprendre à dire « non » est un véritable acte de liberté. Cela vous permet de prendre le contrôle de vos priorités et de ne pas laisser les autres décider de vos limites à votre place. En prenant le temps de respirer et de dire « non » quand cela est nécessaire, vous vous éviterez une partie de l’angoisse liée à la surcharge de responsabilités.

Passer trop de temps sur les réseaux sociaux

Si vous êtes accro à votre téléphone et que vous passez des heures à faire défiler des publications sur Instagram, TikTok ou X (ex-Twitter), vous avez probablement constaté un petit quelque chose : un sentiment de malaise ou d’anxiété qui surgit après une séance prolongée de scroll. Les réseaux sociaux, en plus de nous exposer à une avalanche d’informations, peuvent aussi nourrir nos complexes et aggraver notre anxiété. Comparer constamment sa vie à celle des autres, même inconsciemment, peut créer une pression énorme et provoquer un sentiment de « ne pas en faire assez ». En outre, la consommation excessive d’informations (souvent négatives ou anxiogènes) peut saturer votre esprit et augmenter votre niveau d’anxiété.

Solution : limiter le temps passé sur les réseaux sociaux et choisir activement de vous entourer de contenus positifs peut réduire de manière significative l’impact des médias sociaux sur votre bien-être. Et si vous avez du mal à décrocher, pourquoi ne pas désactiver les notifications et fixer des limites de temps ?

Se réveiller directement sur son téléphone

Avez-vous déjà remarqué qu’en regardant vos notifications dès le matin, vous vous retrouvez instantanément plongé.e dans un tourbillon de préoccupations ? Que ce soit des emails de travail, des alertes d’actualité ou même des messages d’ami.e.s, chaque information qui surgit sur votre écran peut créer un sentiment d’urgence et de surcharge mentale. Résultat : vous commencez la journée sur les chapeaux de roue, déjà anxieux.se.

Solution : accordez-vous un moment de calme dès le matin. Laissez votre téléphone de côté et faites quelque chose de tranquille, comme boire un verre d’eau, méditer ou même étirer vos muscles. Un réveil en douceur peut faire des merveilles pour votre anxiété.

Cacher ses émotions sous un masque de perfection

Dans une société qui valorise l’image et le « paraître », il est facile de se perdre en essayant de répondre aux attentes des autres. Cela peut devenir une véritable source d’anxiété. Quand on cache ses véritables émotions et qu’on essaie de toujours montrer le meilleur de soi-même, on finit en effet par accumuler du stress, des frustrations et un sentiment constant de ne pas être assez bon.ne. En somme, il s’agit d’une pression mentale incessante.

Solution : apprenez à accepter que vous n’êtes pas obligé.e de tout maîtriser tout le temps. Être authentique, même si cela signifie être vulnérable, est libérateur. Les émotions font partie de l’humain et les exprimer est un pas vers la réduction de l’anxiété.

Négliger sa routine avant d’aller se coucher

Le coucher est un moment censé être synonyme de détente et de sommeil réparateur. Pourtant, pour beaucoup, la nuit rime avec insomnie et pensées tournant en boucle. Et si le coupable de cette situation n’était pas seulement le stress de la journée, mais une routine de soirée mal ficelée ? L’angoisse s’invite souvent avant de dormir, quand le cerveau a tout le temps pour ruminer. Il est donc primordial de créer une routine apaisante qui permet de déconnecter avant de se glisser sous les draps.

Solution : écouter de la musique calme, lire un livre, ou même pratiquer une relaxation légère peuvent aider votre corps et votre esprit à se détendre. Le but ici est de ne pas surcharger votre cerveau d’informations avant le coucher. Une bonne routine de sommeil permet de réduire les niveaux de cortisol (l’hormone du stress) et de favoriser la production de mélatonine, l’hormone du sommeil.

Sauter des repas et boire trop de café

Un coup de fatigue ? Vous n’avez pas le temps de manger ? Un petit café vous relancera. Il est vrai qu’un café peut apporter un regain d’énergie temporaire, mais il est aussi un facteur bien connu d’anxiété. Le café stimule le système nerveux et peut provoquer des palpitations, de l’agitation et un sentiment général de nervosité. Et, comme si cela ne suffisait pas, sa consommation excessive peut perturber l’équilibre de la sérotonine, une substance chimique dans le cerveau qui joue un rôle important dans l’humeur et la gestion du stress.

Quant à sauter des repas, c’est une autre fausse bonne idée. Quand vous ne mangez pas régulièrement, votre taux de sucre dans le sang chute, ce qui provoque une sensation de faiblesse et une montée du cortisol. Résultat : vous vous sentez plus stressé.e, plus nerveux.se.

Solution : au lieu d’atteindre votre tasse de café à la moindre sensation de fatigue, pourquoi ne pas opter pour une boisson plus calme, comme du thé vert ou de l’eau infusée ? De même, assurez-vous de ne jamais sauter un repas, manger à des heures régulières vous aidera à garder un niveau d’énergie stable.

Trop se projeter dans l’avenir

Certain.e.s d’entre nous ont tendance à se projeter sans cesse dans l’avenir, à se soucier de ce qui pourrait se passer. Si cette tendance est normale à petite dose, lorsqu’elle devient excessive, elle alimente l’anxiété. Le fait de se concentrer constamment sur les scénarios futurs, souvent les pires, vous empêche de vivre l’instant présent. Vous êtes constamment en train d’anticiper des problèmes qui n’existent même pas encore.

Solution : pratiquez la pleine conscience. Essayez de rester dans le moment présent, de savourer les petites choses et de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler maintenant, plutôt que de vous perdre dans des « et si ».

Ignorer les signaux de votre corps

Enfin, l’un des plus grands pièges dans lesquels nous tombons souvent… Si vous ressentez une tension, une douleur ou une gêne, il est essentiel de ne pas les ignorer. Votre corps vous alerte, et parfois, un mal de tête récurrent ou des douleurs musculaires peuvent être le reflet d’un stress ou d’une anxiété non résolus.

Solution : écoutez votre corps. Prenez des pauses, respirez profondément, et surtout, accordez-vous des moments de repos pour détendre vos muscles et apaiser votre esprit.

La lutte contre l’anxiété passe en grande partie par la prise de conscience de ces petites habitudes de vie qui, à force d’être répétées, deviennent des moteurs d’anxiété. En les identifiant et en les modifiant, vous pouvez petit à petit vous libérer. C’est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire !