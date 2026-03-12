Perte d’audition : à 23 ans, cette Américaine partage son diagnostic pour aider d’autres femmes

Forme & bien-être
Léa Michel
@cluskk/Instagram

Caroline Lusk (@carolinelusk sur TikTok), créatrice de contenu américaine suivie par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, a récemment révélé publiquement sa surdité sévère, espérant inspirer les personnes qui vivent la même épreuve.

Des appareils auditifs et un implant à venir

Caroline Lusk a publié une vidéo sur TikTok après une visite chez un spécialiste ORL. Son test a révélé une perte auditive significative, sévère et, par endroits, profonde – principalement à l’oreille gauche, plus grave que la droite. Dans sa vidéo, elle explique les différents stades : « normal, légère, modérée, sévèrement modérée, sévère, profonde, et profonde correspond à la surdité », soulignant la gravité inattendue de sa situation à son âge..

Pour l’instant, elle explique porter des appareils auditifs, mais un implant cochléaire sera nécessaire plus tard car la dégradation continuera. Une IRM « préventive » de l’oreille gauche est aussi programmée, pour écarter un éventuel kyste ou tumeur bénigne.

Un témoignage émouvant pour briser la solitude

« Comment ai-je navigué le monde ainsi ? C’est incroyable ce que le corps peut compenser », confie-t-elle, émue par cette acclimatation inconsciente. Après 6 heures à chercher des histoires similaires sur TikTok et Instagram, elle décide elle-même de parler : « Si une seule fille se sent moins seule grâce à ma vidéo, ça vaut le coup ». Son message résonne comme un mélange de vulnérabilité et de courage, invitant chaque personne à écouter son corps et à ne jamais sous-estimer les signes que notre santé nous envoie.

Les fans touchés et solidaires

Les réactions affluent alors : « Ton courage est inspirant, tu aides tant de monde ! », ou encore « À 23 ans et si forte, merci de partager ton parcours », écrivent ses abonnés, saluant sa vulnérabilité qui normalise la perte auditive chez les femmes de moins de 30 ans.

En définitive, Caroline Lusk transforme un diagnostic brutal en message d’espoir, prouvant que partager sa perte d’audition à 23 ans peut sauver d’autres femmes de l’isolement. Son authenticité sur TikTok rappelle que la santé auditive n’a pas d’âge, et que la solidarité numérique change parfois des vies.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Le syndrome du « je suis épuisée sans raison » : ce que le mois de mars change dans nos rythmes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Le syndrome du « je suis épuisée sans raison » : ce que le mois de mars change dans nos rythmes

Vous dormez correctement, votre agenda n’est pas plus chargé que d’habitude… et pourtant, vous vous sentez fatiguée. Si...

Paralysie du sommeil : ce trouble qui touche près d’une personne sur trois

Imaginez-vous incapable de bouger, persuadée qu’une présence menaçante rôde dans votre chambre. Ce n’est pas un film d’horreur,...

Dormir avec les volets ouverts : la « méthode néerlandaise » qui pourrait améliorer le sommeil

Troubles de l’endormissement, réveils nocturnes ou encore fatigue au réveil : le sommeil est une préoccupation pour de...

Mieux dormir grâce à la température du corps : ce détail que l’on oublie souvent au moment du coucher

Un détail souvent négligé peut transformer vos nuits : la température corporelle doit baisser pour déclencher l’endormissement. Sortir...

Ce détail que l’on sous-estime pourrait influencer notre façon de vieillir

Et si la manière dont vous percevez le temps qui passe jouait un rôle dans votre vieillissement ?...

Le pouvoir insoupçonné du rire sur la santé cardiovasculaire, selon une étude

Rire est souvent perçu comme un simple réflexe émotionnel. Pourtant, certaines recherches scientifiques suggèrent qu’il pourrait aussi avoir un...