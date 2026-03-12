Le syndrome du « je suis épuisée sans raison » : ce que le mois de mars change dans nos rythmes

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : cookie_studio/Freepik

Vous dormez correctement, votre agenda n’est pas plus chargé que d’habitude… et pourtant, vous vous sentez fatiguée. Si cette impression vous semble familière au mois de mars, vous n’êtes pas seule. Cette baisse d’énergie, souvent évoquée à la fin de l’hiver, correspond en réalité à une période d’ajustement pour l’organisme.

Une période de transition pour le corps

Le mois de mars marque un moment charnière entre deux saisons. Après plusieurs mois d’hiver, votre corps doit s’adapter progressivement à un environnement qui change : les journées s’allongent, les températures évoluent et la lumière naturelle devient plus présente.

Ces modifications peuvent sembler discrètes, mais elles demandent en réalité un travail d’adaptation à votre organisme. Comme un moteur qui redémarre doucement après une longue pause, votre corps ajuste ses réglages. Pendant cette phase de transition, certaines personnes ressentent une fatigue inhabituelle, une sensation de ralentissement ou un manque d’énergie. Rien d’anormal : votre rythme biologique est simplement en train de se recalibrer.

La lumière, chef d’orchestre de votre horloge interne

L’un des principaux facteurs derrière cette fatigue saisonnière est la lumière naturelle. Elle joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de votre horloge biologique, aussi appelée rythme circadien. Lorsque les journées rallongent au printemps, votre organisme doit modifier la production de certaines hormones. L’une des plus importantes est la mélatonine, l’hormone qui régule le sommeil.

Pendant l’hiver, la faible luminosité favorise une production plus importante de mélatonine. Lorsque la lumière augmente soudainement au printemps, votre corps doit rééquilibrer ce mécanisme. Ce réajustement peut momentanément perturber le cycle veille-sommeil. Résultat : vous pouvez avoir l’impression de manquer d’énergie même après une nuit correcte.

L’hiver laisse parfois quelques traces

La fin de l’hiver peut aussi influencer votre niveau d’énergie pour d’autres raisons. Pendant les mois froids, les habitudes de vie changent souvent : moins de lumière, plus de temps passé à l’intérieur, parfois moins d’activité physique. L’exposition au soleil, par exemple, joue un rôle important dans certains équilibres de l’organisme. Après plusieurs mois de faible luminosité, votre corps peut avoir besoin de temps pour retrouver un rythme plus dynamique.

Certains chercheurs parlent ainsi de fatigue saisonnière. Il ne s’agit pas d’un problème de motivation ni d’un manque de volonté : votre organisme fait simplement face à une période d’adaptation. Votre corps n’est pas « en retard ». Il évolue à son rythme.

Le changement d’heure, petit perturbateur discret

Comme si cette transition ne suffisait pas, un autre élément vient parfois bousculer l’équilibre : le passage à l’heure d’été, généralement prévu à la fin du mois de mars. Ce décalage d’une heure peut sembler minime, mais il modifie légèrement l’horloge interne. Même un changement aussi petit peut influencer la qualité du sommeil pendant quelques jours. Certaines personnes remarquent alors davantage de somnolence, de fatigue ou de difficultés à se concentrer. La bonne nouvelle : l’organisme finit généralement par s’adapter rapidement.

Quelques gestes pour retrouver votre énergie

Pour accompagner votre corps dans cette transition, quelques habitudes simples peuvent faire la différence.

  • S’exposer à la lumière naturelle dès le matin aide votre horloge biologique à se synchroniser. Une courte marche matinale ou un petit-déjeuner près d’une fenêtre lumineuse peut déjà soutenir cet équilibre.
  • Maintenir des horaires de sommeil réguliers permet aussi au corps de retrouver un rythme stable. Une activité physique modérée peut également stimuler l’énergie et améliorer la qualité du repos.
  • Enfin, une alimentation variée et équilibrée aide l’organisme à reconstituer ses ressources après l’hiver.

En résumé, si vous vous sentez fatiguée en mars, inutile de culpabiliser. Cette sensation est fréquente et, dans la plupart des cas, temporaire. Votre corps est simplement en train de passer doucement de l’hiver au printemps. Et comme tout organisme vivant, il mérite le temps et l’attention nécessaires pour retrouver son élan.

