Protégez vos bagages contre les punaises de lit avec ces techniques infaillibles !

Les punaises de lit s’accrochent partout, y compris à vos valises. C’est d’ailleurs l’un de leurs moyens de locomotion préférés. Ces petites bestioles, qui se ressentent plus qu’elles ne se voient, peuvent transformer un séjour de rêve en un véritable cauchemar. Sauf que voilà, en général, lorsque vous découvrez leur présence, il est trop tard et elles ont déjà élu domicile sur votre corps. Heureusement, il existe des astuces simples et efficaces pour protéger vos affaires contre ces parasites envahissants. Pas question de laisser ces minuscules vampires gâcher votre séjour !

Placez la plaquette répulsive Sereni-d dans vos bagages

Les punaises de lit ne se logent pas seulement dans les sièges de métro. Elles se nichent dans les recoins des meubles, les fissures et les matelas. À la différence des poux, qui meurent lorsqu’ils quittent le cuir chevelu et qu’ils n’ont plus de quoi se nourrir, ces bêtes sont beaucoup plus coriaces et ne baissent pas les pattes aussi facilement. Il ne leur faut que quelques minutes pour se répandre comme une traînée de poudre. Si elles sont bien souvent associées aux logements mal entretenus, il suffit d’un simple contact avec des objets infectés (comme des bagages) pour ramener ces hôtes indésirables dans vos affaires personnelles. Un souvenir empoisonné dont vous vous seriez bien passée.

Pour éviter que ces petites bêtes fassent de vous leur casse-croûte et immuniser vos bagages contre les punaises de lit, il vous faut un seul produit ! Déposez la plaquette répulsive punaise de lit Sereni-d dans vos bagages et voyagez l’esprit léger. Ce répulsif au format « poche » est enrichi en extrait de géraniol et de lavande, des ingrédients naturels que les punaises de lit détestent par-dessus tout. En plus d’être pratique et passe-partout, il ne laisse aucune odeur chimique sur vos vêtements.

La marque, qui incarne le savoir-faire suisse, chasse ces prédateurs miniatures avec des solutions saines, qui ne nuisent ni à l’Homme, ni à la planète. Sans perméthrine de synthèse, sans DEET, sans gaz propulseur inflammable et sans perturbateurs endocriniens, ces répulsifs sont les plus purs et performants du marché ! Plus besoin de mettre vos vêtements sous blister et de les emballer comme des wraps.

Déposez votre valise près d’une source de chaleur

Les punaises de lit ont horreur de la chaleur, et c’est une excellente arme contre elles. Avant même de commencer à déballer vos affaires, déposez vos bagages près d’une source de chaleur (comme un radiateur) pendant quelques heures. La chaleur aidera à tuer toute punaise de lit qui aurait pu s’y cacher.

C’est ce qu’a démontré la biologiste Catherine Loudon à travers un test très concluant. Elle a exposé 250 punaises de lit à un environnement dont la température se situait entre 70 et 75°C. À la fin de cette petite séance de sauna improvisée, aucune n’avait survécu. Si vous voyagez dans un pays où la météo est caniculaire, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Toutes les astuces sont bonnes pour protéger vos bagages contre les punaises de lit.

Faites une inspection minutieuse des lieux

Avant même de poser vos bagages, commencez par inspecter la chambre dans laquelle vous séjournez. Les punaises de lit sont discrètes et adorent se cacher dans les coins sombres, mais il existe des indices visibles de leur présence. À vous de jouer les Sherlock. Voici comment démasquer ces intrus sans que ça monopolise toute une journée de votre séjour :

Inspectez le matelas et les draps. Si vous voyez des taches brunes ou des traces de sang, il y a de fortes chances qu’il y ait des punaises de lit.

Examinez les meubles en bois. Ces insectes aiment se cacher dans les fissures des meubles. Vérifiez les coins et les rebords (prévoyez une petite loupe dans vos bagages).

Regardez les fissures dans les murs et les tapis. Les punaises de lit peuvent aussi se cacher dans les petites fissures des murs ou sous les tapis.

Demandez à changer de chambre. Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à demander une autre chambre. Un hôtel soucieux de sa réputation vous proposera rapidement une solution.

Gardez vos bagages hors de portée

Les punaises de lit sont des baroudeuses aguerries. Elles voyagent clandestinement dans les coutures de vos vêtements et les coins de vos sacs. Elles ne sautent pas et ne volent pas mais elles sont assez rusées pour passer d’un endroit à un autre, ni vu ni connu. Vos bagages sont à la merci des punaises de lit et ne tardent pas à devenir leur lieu de villégiature. Pour éviter qu’elles n’infestent vos affaires, voici quelques gestes à adopter :

Ne laissez jamais vos bagages sur le lit. Si vous pouvez éviter de poser votre valise ou votre sac à main sur le lit, faites-le. Préférez un support rigide ou un porte-bagages.

Utilisez des sacs hermétiques. Investissez dans des sacs plastiques hermétiques pour y stocker vos vêtements. On n’est jamais trop prudent.

Placez vos bagages dans la salle de bain. La salle de bain est souvent un endroit plus sûr, car elle est plus difficile pour les punaises de lit de s’y cacher.

Lavez vos habits à 60°C (au cas où)

Si vous avez le moindre doute, lavez tous vos vêtements à 60°C ou plus. La chaleur tue les punaises et leurs œufs à coup sûr. Concernant les objets qui ne vont pas à la machine, mettez-les au congélateur pendant 72h. Vous l’avez compris, pour que vos bagages soient protégés contre les punaises de lit, misez sur le pouvoir des températures extrêmes.

Bonus : utilisez un linge ou un plaid dans les transports

Pour éviter de transporter des punaises de lit pendant votre voyage, prévoyez un linge à placer sur votre siège. Il fera office de bouclier ou de barrage. Au lieu de se cramponner à vos vêtements, les punaises de lit s’attaquent à une autre proie. Elles tombent dans votre piège. Évidemment, à la sortie de l’avion, lavez ce drap à 60°C ou jetez-le pour être sûr d’avoir la paix.

Avec tous ces gestes préventifs, vos bagages ne seront plus aussi accueillants pour les punaises de lit. Ils deviendront même un milieu hostile et inatteignable.

