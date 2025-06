Voici la quantité d’eau à boire quand il fait chaud

Ces derniers jours, le mercure explose et les ventilateurs tournent à plein régime. Vous aussi, vous avez l’impression de fondre comme un sorbet sur un trottoir ? Par forte chaleur, l’hydratation devient votre meilleure alliée. Spoiler : un simple verre ne suffira pas.

Hydratation basique : ce qu’on oublie souvent

En conditions normales, votre corps a déjà des besoins en eau bien précis. D’après les recommandations les plus sérieuses, il faudrait viser environ 2,7 litres par jour pour les femmes et 3,7 litres pour les hommes. Oui, ça peut sembler beaucoup, mais n’oubliez pas que cela inclut l’eau que vous trouvez dans vos aliments (comme les fruits, légumes, soupes, yaourts…).

Si vous avez déjà entendu parler de la fameuse « règle des 8 × 8 », c’est-à-dire 8 verres de 240 ml par jour, sachez que c’est une bonne base de départ. Toutefois, dès que les températures grimpent, cette règle devient un peu légère…

Quand le soleil tape, il faut adapter ses habitudes

Pendant un épisode de chaleur, votre corps transpire plus, respire plus fort, et perd davantage d’eau, même au repos. Il est donc essentiel de rehausser vos apports hydriques, sous peine de vous transformer en pruneau desséché. Les experts recommandent entre 2 et 3 litres d’eau par jour, voire plus si vous êtes actif. Cela représente entre 8 à 12 verres bien remplis.

Et si vous êtes du genre à jogger à midi ou à faire un barbecue en plein soleil, il va falloir faire encore mieux. Selon le CDC (Centers for Disease Control and Prevention), il est conseillé de boire environ 240 à 320 ml d’eau par heure en continu, sans dépasser 1,4 litre par heure, au risque de tomber dans l’excès inverse (on y revient).

Les signaux de déshydratation à surveiller

Votre corps sait parler, encore faut-il l’écouter. Voici quelques signes à ne pas ignorer :

Une soif persistante

Une urine foncée (couleur thé glacé = pas bon signe)

Une sensation de fatigue anormale

Des maux de tête ou des étourdissements

Attention, une urine trop transparente peut signaler que vous buvez trop (oui, c’est possible). Cela peut mener à une hyponatrémie, un déséquilibre en sel dangereux. Comme toujours : équilibre, pas excès.

Variez les plaisirs, mais intelligemment

Boire de l’eau, c’est bien. Cependant, votre hydratation peut (et doit) prendre plusieurs formes. Quelques options intéressantes :

L’eau de coco : naturellement riche en électrolytes, légère et savoureuse.

Les boissons isotoniques : utiles si vous perdez beaucoup de sel en transpirant.

Le lait (végétal ou non) : c’est un excellent hydratant grâce à sa teneur en sodium, potassium et protéines.

Les aliments riches en eau : pensez pastèque, concombre, melon, fraises, tomates… C’est bon, c’est frais, c’est gagnant.

En revanche, limitez les boissons diurétiques comme l’alcool, les sodas et les cafés très forts. Ils vous donnent l’illusion d’être hydratée… mais favorisent les pertes d’eau.

Et rappelez-vous : chaque corps est unique. Alors cet été, buvez à votre rythme, mais régulièrement, et profitez du soleil sans laisser la chaleur vous voler votre énergie. Votre corps vous dira merci, et vous brillerez sans fondre.