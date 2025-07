Toujours fatiguée ? Voici les nutriments que votre corps réclame

Si vous vous sentez vidé·e de votre énergie malgré un bon sommeil, votre organisme tente peut-être de vous envoyer un message. Et ce message pourrait bien être nutritionnel.

Une fatigue qui ne s’explique pas toujours

Malgré le repos, malgré les grasses matinées du week-end, la sensation d’épuisement revient en boucle ? La fatigue chronique est un fléau silencieux, souvent mal compris, qui touche des milliers de personnes, majoritairement des femmes. Et si l’on pointe souvent le stress ou le manque de sommeil, un autre facteur joue un rôle clé mais discret : les carences en nutriments essentiels. C’est ce que rappelle un article publié par Aroma-Zone qui détaille les vitamines et minéraux à ne pas négliger pour retrouver tonus et clarté mentale.

Le piège des carences invisibles

Dans nos sociétés modernes, une alimentation déséquilibrée ou trop industrialisée peut provoquer des manques sans qu’on en ait conscience. Ces carences n’entraînent pas toujours des symptômes spectaculaires, mais elles peuvent être responsables d’une fatigue persistante, d’une baisse de motivation, de troubles cognitifs ou d’un moral en berne. Voici les nutriments clés à surveiller de près :

Vitamine D : l’alliée du moral et de l’immunité

Souvent appelée « vitamine du soleil », la vitamine D joue un rôle fondamental dans la régulation de l’humeur et du système immunitaire. En cas de déficit, elle peut entraîner une baisse d’énergie notable et favoriser des états dépressifs légers. Or, dans les pays peu ensoleillés ou chez les personnes peu exposées, cette carence est fréquente. Une étude britannique a même établi un lien entre niveaux bas de vitamine D et fatigue chronique.

Vitamines B : la synergie anti-coup de mou

Le groupe des vitamines B — en particulier B1, B6, B9 et B12 — agit comme un moteur biochimique. Elles favorisent la transformation des aliments en énergie et soutiennent le fonctionnement du système nerveux. Une carence en B12, par exemple, peut entraîner une fatigue intense, des troubles de mémoire, voire une anémie. L’acide folique (B9) est lui aussi crucial, notamment pour les femmes, car il intervient dans la régénération cellulaire.

Vitamine C : plus qu’un booster d’immunité

Connue pour soutenir le système immunitaire, la vitamine C joue également un rôle dans la gestion du stress oxydatif et la synthèse d’enzymes énergétiques. Un déficit, même léger, peut se traduire par une baisse d’endurance, une sensation de « corps lourd » ou un moral en dents de scie. Elle est hydrosoluble : le corps ne la stocke pas, d’où l’importance d’un apport quotidien suffisant.

Fer, magnésium, zinc : les minéraux qu’on oublie trop souvent

La fatigue n’est pas toujours « vitaminée ». Elle peut aussi être due à un manque de minéraux. Le fer, par exemple, est essentiel au transport de l’oxygène dans le sang. Une carence, même modérée, provoque une fatigue durable, souvent accompagnée de vertiges ou d’essoufflement. Le magnésium, lui, agit sur le stress et le sommeil. Quant au zinc, il soutient l’immunité et la régulation hormonale — deux éléments clés dans les cas de fatigue chronique.

Attention aux signaux subtils

Ballonnements, maux de tête, troubles du sommeil, brouillard mental… La fatigue chronique ne se limite pas à un simple manque d’énergie. Elle peut s’accompagner d’un cortège de symptômes diffus. C’est pourquoi un avis médical est indispensable pour poser un diagnostic clair et éviter l’automédication. Un simple bilan sanguin peut déjà révéler des pistes.

Repenser sa routine pour retrouver l’énergie

L’alimentation, le sommeil, l’activité physique et la gestion du stress forment un tout. Pour retrouver une vitalité durable, il faut agir sur plusieurs leviers, sans chercher une solution miracle. En parallèle, une complémentation ciblée — validée par un·e professionnel·le de santé — peut représenter un vrai coup de pouce.

La fatigue chronique n’est pas une fatalité. Avant de vous résigner à vivre en pilote automatique, prenez le temps d’écouter votre corps. Un ajustement de votre alimentation, quelques analyses, une routine mieux adaptée… et vous pourriez bien retrouver cette énergie qui vous manquait tant.