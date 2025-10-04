La tendance « anti-stress » qui fascine TikTok… et fait polémique auprès des médecins

Sur TikTok, le phénomène des adultes utilisant des tétines pour apaiser leur anxiété et améliorer leur sommeil gagne en popularité, mais cette mode divise les experts, qui soulignent des conséquences inquiétantes.

Un refuge enfantin contre le stress du quotidien

Née en Chine, cette tendance consiste à sucer une tétine géante pour recréer un réflexe de l’enfance, procurant un sentiment de réconfort. Beaucoup de jeunes adultes adoptent cette pratique lors de moments stressants, comme au travail ou en période d’insomnie, espérant ainsi calmer leurs angoisses.

Les alertes des professionnels de santé

Les orthodontistes mettent en garde contre les risques de déformations dentaires, douleurs mandibulaires et problèmes posturaux liés à une utilisation prolongée. Par ailleurs, les psychologues rappellent que cette régression émotionnelle masque souvent un mal-être profond et ne remplace pas un accompagnement thérapeutique adapté.

Si cette mode semble offrir une pause apaisante à court terme, elle pose un vrai débat sur la santé mentale collective et le recours à des solutions pérennes au stress et à l’anxiété.