Octobre rose en chiffres : comprendre l’importance du dépistage

Chaque année, Octobre Rose nous rappelle une évidence : détecter le cancer du sein tôt peut sauver des vies. Et la meilleure arme pour cela, c’est la prévention.

Les chiffres qui font réfléchir… et agir

En France, le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent chez les femmes, représentant 33 % des cancers féminins. Chaque année, environ 61 000 nouveaux cas sont diagnostiqués et 12 000 femmes en décèdent, dont 1 862 en Île-de-France. Pourtant, détecté à un stade précoce, le cancer du sein offre un joli taux de guérison de 87 % et un taux de survie global de 90 %.

À l’échelle mondiale, 2,3 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année et près de 670 000 femmes en décèdent (OMS), ce qui souligne l’importance universelle de la prévention et de l’information. Problème : moins d’une femme sur deux participe au dépistage organisé. Il est donc essentiel de transformer cette réalité : chaque examen compte, chaque participation peut sauver une vie.

Octobre Rose : un symbole d’espoir et d’unité

Née en 1985 aux États-Unis, la campagne Octobre Rose s’est rapidement étendue à de nombreux pays, dont la France. Son emblème, le ruban rose, symbolise l’unité, l’espoir et la mobilisation collective. Chaque année, concerts, courses solidaires, illuminations de monuments et actions de communication sensibilisent ainsi le plus grand nombre.

Au-delà de la prévention, Octobre Rose valorise l’accompagnement humain. Savoir que l’on peut détecter un cancer tôt et bénéficier d’un soutien adapté apporte confiance et sérénité aux personnes concernées. Cette année 2025, la campagne invite donc une fois de plus chaque personne à participer, à arborer le ruban rose et à relayer son message positif et engageant.

Le dépistage organisé : un geste simple, efficace et gratuit

Le dépistage s’adresse aux femmes âgées de 50 à 74 ans, invitées tous les 2 ans à réaliser une mammographie gratuite, entièrement prise en charge par l’Assurance maladie. Cet examen permet de détecter des cancers à un stade précoce, avec de meilleures chances de guérison et des traitements moins lourds. En 2024, près de 2,6 millions de femmes ont participé au dépistage organisé, soit environ 48 % de la population cible.

Participer au dépistage, c’est avant tout prendre soin de soi et s’offrir la chance de détecter un cancer tôt. C’est aussi un geste d’amour envers vos proches : un diagnostic précoce réduit la durée et la lourdeur des traitements, préserve votre qualité de vie et augmente vos chances de guérison.

À noter que le cancer du sein peut toucher des femmes beaucoup plus jeunes, dès la vingtaine par exemple. Il ne faut donc pas hésiter à consulter un médecin et, en cas de doute ou de symptômes inhabituels, à demander des examens complémentaires comme une mammographie.

En définitive, Octobre Rose n’est pas qu’une couleur, c’est un message et une action concrète. Les chiffres rappellent la réalité du cancer du sein, mais aussi la puissance de la prévention : 9 cancers sur 10 peuvent être guéris lorsqu’ils sont détectés tôt. Chaque mammographie compte, chaque geste compte. Et surtout, parce qu’aucune femme ne devrait affronter seule ce combat.