Le « test de la cuillère », l’astuce surprenante pour mesurer votre fatigue

Vous vous sentez fatiguée, mais est-ce une simple impression ou un véritable manque de repos ? Inutile d’investir dans des gadgets high-tech, une simple cuillère en métal et un peu de calme suffisent pour obtenir une réponse. Devenu viral sur les réseaux sociaux, le « test de la cuillère » est une méthode scientifique imaginée il y a plusieurs décennies par Nathaniel Kleitman, surnommé « le père de la recherche moderne sur le sommeil ». Cet exercice simple permet d’évaluer votre niveau de fatigue de manière surprenante… et efficace.

Une méthode simple, mais révélatrice

Le principe est astucieux : il s’agit de mesurer le temps que met votre corps à sombrer dans le sommeil lorsque vous êtes placée dans des conditions favorables au repos. Plus vous vous endormez rapidement, plus votre besoin de sommeil est important.

Matériel nécessaire :

Une cuillère en métal

Une assiette ou un plateau métallique

Un canapé ou un lit confortable, dans une pièce calme et sombre

Une montre ou un chronomètre

Comment procéder ?

Allongez-vous confortablement sur le lit ou le canapé. Tenez la cuillère du bout des doigts, en laissant votre main dépasser du bord du lit. Placez l’assiette au sol, juste en dessous de la cuillère. Fermez les yeux et essayez de vous détendre. À mesure que vous vous endormez, vos muscles vont se relâcher naturellement, lâchant la cuillère. La cuillère tombe sur l’assiette, produisant un bruit métallique qui vous réveille. Regardez votre montre ou votre chronomètre : combien de temps s’est-il écoulé depuis que vous avez fermé les yeux ?

Que révèlent vos résultats ?

Le temps mis à s’endormir est un indicateur de votre dette de sommeil :

Moins de 5 minutes : votre corps manque sérieusement de repos. Vous avez un besoin urgent de sommeil.

Entre 5 et 10 minutes : vous êtes légèrement fatiguée, une bonne nuit réparatrice ferait du bien.

Plus de 15 minutes : votre niveau de vigilance est bon, vous êtes bien reposée.

Ce test ne remplace évidemment pas un diagnostic médical, mais il est un bon indicateur de votre niveau de fatigue réel. Dans une société qui valorise la productivité et où le manque de sommeil est souvent banalisé, il est facile d’oublier que notre corps, lui, n’est pas dupe.

Le sommeil : une priorité, pas un luxe

Nous avons tendance à sous-estimer l’impact du sommeil sur notre bien-être. Pourtant, un manque de repos prolongé peut provoquer une baisse de concentration, une irritabilité accrue, une diminution des défenses immunitaires et même des troubles métaboliques. Si votre « test de la cuillère » indique une dette de sommeil, il est peut-être temps de réajuster vos habitudes.

Quelques gestes simples pour mieux dormir :

Respectez un horaire de coucher régulier, y compris le week-end.

Limitez l’exposition aux écrans au moins une heure avant de dormir.

Créez un environnement propice au repos : chambre sombre, fraîche et silencieuse.

Évitez les excitants (café, thé, sodas) en fin d’après-midi.

Pratiquez une activité physique régulière, mais pas trop tard le soir.

Dans un monde ultra-connecté, où les montres intelligentes et les applications de suivi du sommeil pullulent, il est rassurant de voir que des méthodes simples et accessibles permettent toujours d’écouter son corps. Le test de la cuillère, bien qu’imaginé il y a plusieurs décennies, reste une manière originale de prendre conscience de l’état réel de notre sommeil. Peut-être que ce soir, avant de scroller une dernière fois sur votre téléphone, vous devriez plutôt prendre une cuillère et écouter ce que votre corps a à vous dire.