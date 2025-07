Un mystère de vie : guéri, puis multimillionnaire trois fois

Certains destins semblent défier toutes les probabilités. David Serkin, un retraité canadien, en est la preuve vivante : après avoir vaincu un cancer, il a remporté la loterie à 3 reprises en un an, cumulant près de trois millions de dollars de gains.

Une chance insolente à la loterie

David Serkin, originaire de Lethbridge, au Canada, n’est pas un joueur ordinaire. En l’espace de douze mois, il a décroché trois jackpots : 500 000 dollars en août 2024, puis 1 million en novembre, et de nouveau 1 million en mai 2025. Et ce n’est pas tout : il avait déjà remporté 250 000 dollars il y a plus de dix ans. Au total, sa chance lui a rapporté 2 750 000 dollars (environ 2,4 millions d’euros).

Selon la Western Canada Lottery Corporation (WCLC), la probabilité de gagner une seule fois un gros lot est de 1 sur 33,3 millions. Remporter plusieurs jackpots relève donc d’un véritable mystère statistique.

Un optimisme à toute épreuve

Interrogé après son dernier gain, David Serkin garde la tête froide : « J’ai acheté ce billet pendant que je faisais le plein d’essence. Je me suis dit : qu’est-ce que j’ai à perdre ? » raconte-t-il. Habitué à jouer depuis 1982, il partage régulièrement ses vérifications de billets avec ses amis, qui n’en reviennent toujours pas de sa chance hors du commun.

Une renaissance après la maladie

Mais la fortune n’est pas le seul miracle de la vie de David Serkin. Après avoir lutté contre un cancer, il a appris sa rémission presque en même temps que ses victoires à la loterie. Pour lui, ces coups du destin sont une source de gratitude : « Je profite de chaque jour, et je me sens incroyablement chanceux », confie-t-il.

L’histoire de David Serkin fascine ainsi autant qu’elle intrigue. S’il n’a pas de recette miracle, il incarne la persévérance et l’optimisme : « Je joue depuis plus de 40 ans. Ma patience a été récompensée de la plus belle des façons. »