Voici pourquoi les médecins déconseillent formellement ce réflexe aux toilettes

Forme & bien-être
Fabienne Ba.
Miriam Alonso/Pexels

De plus en plus d’études alertent sur les conséquences insoupçonnées du passage prolongé aux toilettes avec son téléphone. Ce geste banal peut en effet avoir un vrai impact sur le corps et la santé.

Risque accru d’hémorroïdes et de troubles veineux

L’usage du smartphone aux WC allonge la durée d’assise, provoquant une pression excessive sur la région anale. Un travail du Beth Israel Deaconess Medical Center (Boston) publié en 2025 révèle que les utilisateurs de téléphone restent souvent plus de 5 minutes sur la cuvette, augmentant de 46 % leur risque d’hémorroïdes. Ce n’est pas l’effort qui aggrave ces troubles, mais la durée et la posture statique.

Un environnement propice à la prolifération bactérienne

Le smartphone, 7 fois plus chargé en bactéries qu’un siège de toilettes, devient un vecteur de transmission de germes (E.coli, grippe, etc.) par contact indirect. La manipulation du téléphone aux toilettes multiplie les risques d’infection, surtout si l’hygiène des mains n’est pas scrupuleusement respectée.

Conseils pratiques pour limiter les risques

Les médecins recommandent de ne pas dépasser 10 minutes sur les toilettes et d’éviter d’y emporter son smartphone. Pour prévenir les hémorroïdes : adoptez une posture adéquate, privilégiez une alimentation riche en fibres et évitez que la distraction occulte le ressenti corporel, essentiel pour l’évacuation naturelle.

En résumé, ce réflexe en apparence anodin a des conséquences majeures sur l’hygiène et la santé : limiter le temps et bannir le smartphone aux toilettes aide à préserver son confort et à prévenir les pathologies proctologiques.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Ces seniors au cerveau d’acier ont toutes un point commun !

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Ces seniors au cerveau d’acier ont toutes un point commun !

Les "superagers", suivis par l’équipe de la Northwestern University depuis 2000, sont des personnes âgées de plus de...

17 secondes pour changer d’état d’esprit : la technique qui fascine

Visualiser un objectif pendant seulement 17 secondes chaque jour, c’est le rituel mental simple qui connaît un succès...

Ce tatouage « nouvelle génération » pourrait détecter un burn-out avant même que vous en ressentiez les signes

Un patch ultra-fin doté de capteurs analyse en continu le stress et la charge mentale : cet outil pourrait...

Vous détestez le sport ? Le cinéma pourrait être votre nouvelle salle de gym

Et si au lieu de pousser de la fonte sur des bancs en cuir, vous preniez place sur...

Un comportement souvent mal interprété serait en réalité lié à un haut QI

Un trait de caractère mal compris pourrait en réalité indiquer une intelligence supérieure. Selon une étude récente, résister...

Sans hormones, sans compromis : Gyneika révolutionne la façon de vivre son cycle

Fruit d’une alchimie entre une patiente atteinte d’endométriose et une ingénieure biologiste, Gyneika permet de reprendre le contrôle...