Voici pourquoi les médecins déconseillent formellement ce réflexe aux toilettes

De plus en plus d’études alertent sur les conséquences insoupçonnées du passage prolongé aux toilettes avec son téléphone. Ce geste banal peut en effet avoir un vrai impact sur le corps et la santé.

Risque accru d’hémorroïdes et de troubles veineux

L’usage du smartphone aux WC allonge la durée d’assise, provoquant une pression excessive sur la région anale. Un travail du Beth Israel Deaconess Medical Center (Boston) publié en 2025 révèle que les utilisateurs de téléphone restent souvent plus de 5 minutes sur la cuvette, augmentant de 46 % leur risque d’hémorroïdes. Ce n’est pas l’effort qui aggrave ces troubles, mais la durée et la posture statique.

Un environnement propice à la prolifération bactérienne

Le smartphone, 7 fois plus chargé en bactéries qu’un siège de toilettes, devient un vecteur de transmission de germes (E.coli, grippe, etc.) par contact indirect. La manipulation du téléphone aux toilettes multiplie les risques d’infection, surtout si l’hygiène des mains n’est pas scrupuleusement respectée.

Conseils pratiques pour limiter les risques

Les médecins recommandent de ne pas dépasser 10 minutes sur les toilettes et d’éviter d’y emporter son smartphone. Pour prévenir les hémorroïdes : adoptez une posture adéquate, privilégiez une alimentation riche en fibres et évitez que la distraction occulte le ressenti corporel, essentiel pour l’évacuation naturelle.

En résumé, ce réflexe en apparence anodin a des conséquences majeures sur l’hygiène et la santé : limiter le temps et bannir le smartphone aux toilettes aide à préserver son confort et à prévenir les pathologies proctologiques.