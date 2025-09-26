Votre sport préféré n’est pas un hasard : 5 traits de personnalité qui l’expliquent

Des études récentes, fondées sur le modèle du « Big Five », montrent que nos penchants pour certains sports sont étroitement liés à des caractéristiques psychologiques stables. Flaminia Ronca, chercheuse en sciences du sport, souligne dans le NYPost que « l’adhésion à une routine sportive dépend fortement de qui nous sommes à l’intérieur ».

Extraverti : l’énergie collective

Les extravertis recherchent avant tout la stimulation sociale et le mouvement. Ils privilégient ainsi généralement les sports dynamiques et collectifs qui leur permettent d’interagir, comme le fitness en groupe, le HIIT, le football ou le basketball. L’enthousiasme de départ peut cependant s’émousser si l’activité manque de variété ou d’interactions régulières.

Bien sûr, être extraverti ne signifie pas forcément aimer le sport ou vouloir en pratiquer : certaines personnes extraverties préfèrent d’autres formes d’activités, ou encore des disciplines individuelles qui les stimulent autrement.

Anxieux : douceur et discrétion

Les personnes anxieuses préfèrent généralement les entraînements doux, souvent pratiqués à domicile et loin du regard des autres. Yoga, musculation en solo ou Pilates leur offrent la possibilité de bouger sans pression, tous ces sports étant propices à la réduction du stress.

Consciencieux : rigueur et progression

Disciplinés et organisés, les consciencieux adoptent plus facilement une pratique régulière et planifiée. Leur satisfaction vient du respect du programme, du suivi d’objectifs et du sentiment d’efficacité ; multisports ou fitness encadrés leur conviennent particulièrement.

Créatifs : expérimentation et nouveauté

Les profils curieux et créatifs recherchent la nouveauté et l’expérimentation, se tournant ainsi généralement volontiers vers la danse contemporaine, l’escalade, l’acroyoga ou les sports de plein air atypiques. Ils aiment varier les activités et privilégient le jeu et la découverte.

Agréable : convivialité et coopération

Les personnes agréables aiment les pratiques non compétitives et conviviales, comme les randonnées, le vélo ou le stretching en duo. Le plaisir du lien et de l’harmonie collective prime généralement sur la performance, faisant d’eux les meilleurs compagnons de sport détente.

En définitive, trouver un sport en accord avec sa personnalité maximise la motivation, le plaisir et la régularité : il suffit d’écouter ses tendances pour transformer l’effort en une source de satisfaction durable.