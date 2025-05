Cette zone méconnue concentre le plus de grains de beauté

Les grains de beauté, ou nævus, sont de petites lésions pigmentées généralement bénignes, présentes chez la grande majorité des personnes. Si leur répartition varie d’un individu à l’autre, certaines zones du corps présentent une concentration particulièrement élevée. Une étude britannique a révélé une information surprenante.

Le bras droit : un marqueur révélateur

L’étude, parue dans le British Journal of Dermatology, s’appuie sur l’analyse de plus de 3 600 femmes adultes, issues de la base de données des jumelles du King’s College London. Les chercheurs ont comparé le nombre de grains de beauté sur différentes parties du corps et ont observé que le bras droit, en particulier la partie supérieure, concentrait une densité particulièrement forte chez de nombreuses participantes.

Plus encore, le nombre de nævus sur cette zone s’est révélé être un indicateur fiable du nombre total de grains de beauté sur l’ensemble du corps. Ainsi, les femmes ayant plus de 7 grains de beauté sur leur bras droit avaient une forte probabilité d’en posséder plus de 50 au total. Celles qui en comptaient plus de 11 étaient souvent au-delà de 100 sur tout le corps.

Pourquoi cette zone ?

Plusieurs hypothèses permettent d’expliquer cette observation. D’une part, le bras est une zone hautement exposée aux rayons UV, particulièrement chez les droitiers qui l’utilisent et l’exposent davantage au quotidien. L’exposition solaire est l’un des facteurs majeurs dans le développement de nouveaux nævus et dans la transformation éventuelle de certains grains de beauté en lésions suspectes.

D’autre part, la peau du bras est facile à observer, ce qui facilite le recensement et le suivi des grains de beauté, à la différence d’autres zones comme le dos ou le cuir chevelu.

Implications pour la santé

Ce constat a des implications importantes en dermatologie. Selon les chercheurs, compter les grains de beauté sur le bras droit pourrait suffire à estimer le risque global d’une personnes vis-à-vis du mélanome, un type de cancer de la peau potentiellement grave.

Le Dr Veronique Bataille, dermatologue et co-auteure de l’étude, explique que cette méthode simple pourrait « aider les médecins généralistes à identifier les personnes à surveiller plus étroitement, sans examen dermatologique complet en première intention ».

L’importance de l’auto-surveillance

L’Assurance Maladie et les campagnes de prévention du mélanome rappellent que la surveillance des grains de beauté est un geste de santé essentiel. La règle ABCDE (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleur inhomogène, Diamètre > 6 mm, Évolution) reste la référence pour détecter les anomalies. En cas de doute ou de changement sur un grain de beauté, il est recommandé de consulter rapidement un dermatologue.

Souvent perçu comme anodin, le grain de beauté est pourtant un indicateur de santé à ne pas négliger. Le bras droit, zone méconnue pour sa densité de nævus, pourrait bien devenir un outil de dépistage simple et efficace.