Première mondiale : ce pays est désormais prescrit par les médecins pour soigner stress et anxiété

Un pays tout entier transformé en ordonnance médicale : c’est la première mondiale que vient de lancer la Suède. Grâce à une initiative validée par la recherche scientifique, les médecins peuvent désormais recommander un séjour suédois comme « thérapie naturelle pour soulager l’anxiété et améliorer la santé mentale ».

La nature comme remède reconnu

Lancé par Visit Sweden et soutenu par l’Institut Karolinska, ce programme repose sur un constat désormais largement documenté : le contact avec la nature réduit le stress, régule la pression artérielle, stimule les défenses immunitaires et favorise un meilleur sommeil. S’inspirant des « prescriptions nature » déjà expérimentées localement dans certains pays, la Suède est la première à l’intégrer officiellement dans un parcours médical.

Une expérience thérapeutique accessible

Concrètement, les médecins peuvent délivrer une prescription invitant leurs patients à découvrir des activités de pleine nature. Parmi les options mises en avant :

Les bains de forêt, pour apaiser l’esprit et diminuer le stress.

L’immersion en eau froide, bénéfique pour la circulation et l’énergie.

Le fika, la célèbre pause café suédoise qui favorise la pleine conscience.

Les nuits en plein air dans l’archipel ou au cœur des forêts boréales.

La cueillette de baies et les activités saisonnières en Laponie.

Chaque expérience s’appuie sur des recherches évaluant les effets psychologiques et physiologiques du rapport direct avec la nature.

Un pont entre tourisme et santé publique

Au-delà d’une démarche bien-être, cette campagne incarne une réflexion de fond : et si le voyage pouvait devenir une composante de la santé globale ? En proposant des séjours thérapeutiques sur prescription, la Suède se positionne comme pionnière d’un tourisme qui soigne, tout en renforçant son image de territoire apaisant et durable.

Vers un modèle pour d’autres pays ?

Cette initiative pourrait inspirer d’autres nations confrontées à l’explosion des troubles liés au stress et à l’anxiété. Alors que de nombreuses études démontrent que plus de 50 % des Européens seraient prêts à suivre une telle prescription si elle leur était proposée, la démarche suédoise ouvre la voie à une nouvelle façon d’intégrer le bien-être dans les politiques de santé publique.

En érigeant la nature en véritable outil thérapeutique, la Suède trace ainsi une voie novatrice où santé publique et écotourisme se rejoignent. Cette prescription grandeur nature ne se limite pas à un simple séjour dépaysant : elle propose une réponse concrète à des maux modernes, tout en valorisant un mode de vie durable et respectueux de l’environnement. Si d’autres pays emboîtent le pas, ce modèle pourrait bien transformer notre manière d’envisager la prévention et le soin, en rappelant que parfois, le meilleur des remèdes se trouve simplement dehors.