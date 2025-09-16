Vous détestez le sport ? Le cinéma pourrait être votre nouvelle salle de gym

Et si au lieu de pousser de la fonte sur des bancs en cuir, vous preniez place sur les fauteuils en velours rouge du cinéma ? Vos sorties dans les salles obscures font autant d’effets qu’une séance de sport sur votre corps, à condition de ne pas se gaver de pop corn et de friandises croquantes. Un bon prétexte pour aller voir les derniers films à l’affiche.

Comment la salle de ciné rivalise avec la salle de sport ?

Vous allez à la salle de sport à reculons ? Changez d’itinéraire et prenez la direction de la salle de cinéma ! Regarder des blockbusters ou des films d’auteur sur grand écran est une activité plutôt pantouflarde à première vue. Vous n’avez presque rien à faire, si ce n’est suivre l’intrigue qui se joue à taille réelle devant vos yeux. Les fauteuils y sont bien plus accueillants que les bancs de torture de la salle de musculation, ça ne fait aucun doute. Et au moins, vous ne faites pas d’effort, si ce n’est de concentration.

Certes, vous ne suez pas à grosse goutte et vous ne sortez pas de la projection avec les joues vermillon, pourtant vous vous dépensez l’air de rien. Vous avez l’impression de passer du bon temps, mais votre corps travaille silencieusement. Alors, aller au ciné n’est pas tant un « loisir de salon ». Évidemment, ce n’est pas en allant au ciné quatre fois par semaine que vous allez obtenir des biceps en béton armé et des cuisses galbées. Cependant, selon une étude menée par des chercheurs de l’University College London publiée dans le Times, regarder un film au cinéma est équivalent à une courte séance de sport.

Pour en venir à cette conclusion, les scientifiques ont placé des capteurs sur un panel de 50 personnes pendant le film en live action « Aladdin ». Ils ont relevé leur rythme cardiaque et il a parfois atteint 160 battements par minute, soit autant qu’une bonne montée à vélo ou une session de corde à sauter.

Le secret pour en tirer (vraiment) parti

Si vous ne regardez la séance que d’un œil ou que vous avez la main accrochée au paquet de bonbons, la séance de cinéma ne rattrapera pas vos infidélités à la salle de sport. Pas question de passer tout le film à bécoter votre crush ou à papoter avec votre meilleure amie. Sinon, vous n’aurez pas votre quota d’activité physique de la journée. En fait, votre rythme cardiaque ne monte que lorsque vous êtes totalement plongé dans le film.

Si en parallèle, vous checkez vos notifications sur votre téléphone et vous vous laissez distraire par le chignon de votre voisine de devant ou par le reniflement du spectateur à votre gauche, ça ne sera pas aussi bénéfique. Fort heureusement, la salle de cinéma est pensée pour vous happer dans le récit. Mur criblé d’enceintes, nuit noire, écran surdimensionné… difficile de faire autre chose. Dans votre salon, c’est différent. Vous faites des va-et-vient de votre canapé à vos placards, vous scrollez sur votre téléphone ou vous divaguez d’une pièce à l’autre. Et nul besoin d’avoir un TDAH pour perdre le fil de l’histoire.

Le genre de films qu’il faut regarder pour que ça fonctionne

Si vous voulez brûler autant de calories que sur le vélo elliptique, il faudra certainement braver votre « chocotte » naturelle. Pour que la séance de cinéma profite à votre corps et fasse office de rituel sportif, il ne vaut mieux pas avoir peur du sang, des femmes possédées, des poupées serial killeuses et des monstres gores. Selon une étude menée par des chercheurs de l’Université de Westminster au Royaume-Unis, regarder un film d’horreur est aussi énergivore qu’une session de tapis roulant.

Le mécanisme est plutôt simple : lorsque vous avez peur, votre stress monte, votre cœur s’emballe, vous consommez plus d’oxygène et produisez davantage de dioxyde de carbone. Résultat : vous brûlez des calories bien plus vite qu’au repos. Forcément entre les comédies à l’eau de rose qui se consomment la larme à l’œil et les films d’épouvante qui suscitent des cris, des frissons et qui se regardent les mains devant les yeux, le choix est vite fait.

La salle de cinéma ne va pas tarder à devenir votre nouveau QG. Vous allez certainement troquer votre abonnement chez Basic Fit contre un pass illimité dans votre ciné de quartier. Allez-y en vélo ou à pieds pour que ce soit encore plus bénéfique !