Test de grossesse faux positif : quelle est cette faille dévoilée dans Emily in Paris ?

Enfermée à double tour dans les toilettes, vous attendez les résultats de votre test de grossesse avec impatience. Peut-être rêvez-vous de voir les deux traits s’afficher dans la petite lucarne ou au contraire peut-être redoutez-vous la réponse. Qu’importe votre état d’esprit, vous accordez une pleine confiance à ce bâtonnet sur lequel vous venez d’uriner. Pourtant, même si aujourd’hui les tests de grossesse sont fiables à 99 %, vous pouvez faire l’expérience d’un faux positif comme Camille dans la série à succès « Emily in Paris ». La protagoniste, qui se fait une joie de devenir maman, tombe des nues lorsque son médecin lui apprend cette grossesse fantôme. Ce scénario, bien que rare, n’est pas impossible.

Test de grossesse faux positif : ce qu’il faut savoir

Dans le dernier volet de la série événement « Emily in Paris », Camille, une amie proche de l’héroïne, fait une terrible découverte. Alors qu’elle prépare la venue de son bébé, son médecin lui annonce que son ventre est vide, sans l’ombre d’un fœtus. Son test de grossesse l’a induite en erreur et lui a fait de faux espoirs. Même si ce passage peut paraître assez marginal, voire secondaire, il illustre une faille réelle : le test de grossesse faux positif. Rassurez-vous, le phénomène reste plutôt exceptionnel. Les tests de grossesse à faire depuis chez soi, au-dessus de la cuvette, sont fiables à 98 ou 99 %. Vous avez donc peu de chance de vous retrouver dans la situation injuste et imprévisible qu’endure Camille.

Cette anomalie, qui vous émerveille dans le vent et qui recale votre désir de parentalité, n’est pas forcément due à un bug d’affichage. Les tests de grossesse, qu’ils soient urinaires ou sanguins, détectent la présence de l’hormone hCG (gonadotrophine chorionique humaine) dans le corps. Cette hormone est produite par le placenta peu après la conception. Elle se multiplie par deux toutes les 72 heures pendant 8 à 11 semaines de grossesse. Inévitablement, si vous faites le test à la mauvaise période, les résultats peuvent être erronés et vous berner. Mais ce n’est pas l’unique explication d’une telle coquille.

« En général, les tests effectués dans les supermarchés sont bons, mais n’en faites pas avant la date prévue de vos règles ou en retard, car cela augmente le risque de faux positifs », prévient l’obstétricienne Claire Mellon au média Métro UK

Vous avez peur de faire face à un test de grossesse faux positif ? Pour en avoir le cœur net et éviter de vous emballer trop vite en acquérant tout un tas de peluches et de bodies, voici ce qui peut déformer les résultats. Et faire émerger deux lignes au lieu d’une seule.

Suite d’une fausse couche

Si vous venez tout juste de vous remettre d’une fausse couche, votre corps en conserve encore quelques restes. C’est d’ailleurs la cause numéro une d’un test de grossesse faux positif. Ces tissus résiduels, uniques traces de ce bébé perdu, s’évacuent naturellement. Cependant, il convient de faire un check-up au bout de deux ou trois semaines « au cas où ».

Test périmé

Vous n’avez peut-être pas regardé au dos des tests de grossesse pour vérifier la date. Si vous avez puisé dans un stock bien gardé au fond de vos tiroirs de salle de bain, vous pouvez faire les frais d’un test de grossesse faux positif. Ces détecteurs de vie ne sont pas éternels et ont aussi une date limite, comme vos yaourts et vos produits de beauté. Ce dépassement peut compromettre leur précision. Selon une enquête rattachée au ministère de l’Économie publiée en mars dernier, certains tests de grossesse présentent aussi des « défauts de sensibilité ». Misez donc sur des marques de réputation.

Mauvaise utilisation

Vous aviez tellement hâte de connaître le verdict que vous avez couru sur le trône sans prendre le temps de lire la notice coincée au fond de la boîte. Vous vous êtes simplement basée sur les préconisations de votre mère pour faire le test. Or, c’est le meilleur moyen de récolter un test de grossesse faux positif. Même si ça vous embête, chaussez la loupe et lisez attentivement le mode d’emploi.

Sous sa simplicité apparente, le test de grossesse nécessite une certaine minutie. Ainsi, lire le résultat trop tôt ou trop tard peut entraîner des interprétations incorrectes. Notez d’ailleurs qu’il est préférable de faire le test le matin. Au saut du lit, vos urines sont plus concentrées, ce qui optimise la fiabilité du résultat.

Un de vos médicaments contient de l’hCG

Certains médicaments, notamment ceux utilisés pour les traitements de fertilité, contiennent de l’hCG. Si vous voyez les deux barres s’esquisser au milieu du cadran, ne criez pas victoire trop vite. Vous risquez de vivre une désillusion de plus et de saper vos espoirs. Cette forme synthétique de hCG, « peut donc vous donner un test positif avant que vous ne soyez éventuellement enceinte », précise l’obstétricienne.

Que faire si vous n’êtes pas certaine du résultat ?

Pour savoir si vous abritez un petit être de la taille d’un grain de sel ou non, vous pouvez être tentée d’enchaîner les tests toute l’après-midi. Et chercher jusqu’à la dernière goutte de votre vessie. Toutefois, ce n’est pas l’idée la plus brillante. Si vous avez un doute quant au degré de fiabilité de votre test, chassez illico presto ces points d’interrogation et faites une prise de sang pour être enfin fixée sur votre sort. Les tests sanguins, plus complets et poussés que les tests urinaires, peuvent confirmer ou non la présence d’hCG.

La série « Emily in Paris » ne gravite pas uniquement autour de la mode et du gratin parisien. Dans la saison 4, fraîchement débarquée, elle fait la lumière sur le test de grossesse faux positif et montre la déception inconditionnelle qui en ressort. La série explore aussi la notion d’avortement à travers le personnage de Camille. Des thèmes précieux et des révélations édifiantes.