Ces incroyables illustrations prouvent que la grossesse n’est pas toujours un conte de fées

Au cœur des contes de fées Disney, la phrase « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants » fait souvent office de conclusion. Après une épopée semée d’embûches, ponctuée de sortilèges en tout genre et de personnages machiavéliques, le destin des protagonistes semble idyllique. Mais Disney laisse de côté la réalité de la maternité. Afin de briser le cliché de la grossesse étincelante et lever le voile sur ce sujet caché, l’artiste Anna Belenkiy s’est armée de sa plume avisée.

Un tableau de maître 2.0 authentique et créatif

Le rideau de paillettes tombe, l’univers enchanteur s’efface et le quotidien idéalisé se désagrège au fil des publications. À coup de crayon, Anna Belenkiy dessine les corps changeants des princesses Disney. Arielle, Cendrillon, Belle, Mulan… toutes ces déesses emblématiques font face à de nouvelles problématiques. Entre nausées, coups de pied de bébés, fatigue intense et sautes d’humeur intempestives, elles perdent leur charme légendaire. Une initiative originale et créative, pour porter un regard décomplexé sur la maternité.

Sur son compte Instagram, cette reine de l’illustration dépeint ainsi avec justesse, toutes les facettes de la grossesse en s’appuyant sur ses princesses Disney préférées. Aux antipodes de l’image caricaturale qui place les enfants dans les choux, au sein des rosiers ou dans le bec des cigognes, Anna Belenkiy, elle, plante le stylo dans la plaie.

Ici, pas de baguettes magiques, ni de potions miracles ou de marraine ensorcelante pour apaiser les maux. Les princesses Disney quittent leur univers imaginaire et affrontent les difficultés de la maternité. Adieu longues robes teintées de strass, balades à cheval interminables, teints lumineux et coiffures tirées à quatre épingles. L’heure est aux visages cernés et aux nuits agitées. L’illustratrice gomme les tabous et fait tomber le masque glamour de ces princesses tant adulées. Elle partage des fragments de vie loufoques, touchants et exaltants. Avec sa signature douce et incisive, elle nous immerge dans un océan de délices. Ces mises en situation drôles et piquantes font vibrer nos zygomatiques.

Le prince charmant se transforme en antidépresseur rassurant. La nourriture prend des airs de paradis envoûtant et les émotions fluctuent sans cesse. « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ? »… Face à cette requête délicate, le petit objet est totalement déboussolé. Le reflet a bien changé.

Les cheveux en bataille, les anciennes traces de mascara qui règnent en maître sous les yeux et les boutons hormonaux sur les joues… autant de petits signes qui prouvent que ces neuf mois s’apparentent à un rude combat. Au gré de ces portraits 2.0, on vogue entre désillusions et exaltations. On pénètre dans l’intimité des princesses Disney et on s’abreuve de leurs expériences multiples.

Des illustrations Disney teintées d’humour

La Belle au Bois Dormant a troqué son apparat prestigieux contre un pyjama soyeux. Son ventre rond est délicieusement mis en avant. Allongée sur son lit, elle dort la bouche ouverte, un long filet de bave s’esquisse et les ronflements détonnent dans la pièce. Le baromètre de la fatigue atteint des sommets. Dans son majestueux carrosse, Cendrillon est submergée par les émotions, le prince charmant, désemparé, lance des SOS à travers la vitre. Bienvenue au bal des hormones.

Installée dans son salon, Raiponce enchaîne les pets. Contrairement aux idées reçues, les flatulences des princesses Disney sentent très mauvais. Un répulsif efficace pour faire fuir les méchants. Arielle passe ses journées devant la cuvette des toilettes. Belle, avachie dans son canapé, s’enfile des hamburgers et laisse quelques frites aux creux des coussins. Une routine qui rime avec fringales. Tiana, elle, veut à tout prix rentrer dans son jean taille 36, mais c’est mission impossible.

L’étiquette chic tombe à la renverse. Les princesses Disney deviennent des guerrières modernes. Anna Belenkiy rend un bel hommage aux mamans qui agissent sur tous les fronts. Une toile de maître virtuelle représentative et authentique s’érige sur Instagram.