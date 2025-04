Oubliez tout ce que vous saviez sur les EVJF/EVG : voici les nouvelles tendances

Exit les déguisements gênants, les virées en boîte jusqu’au bout de la nuit ou encore les strip-teaseurs mal à l’aise dans un salon à la déco douteuse. En 2025, l’enterrement de vie de célibataire (EVJF pour les femmes, EVG pour les hommes) fait sa mue, et ça fait du bien ! Loin des clichés d’autrefois, cet événement se transforme en un véritable moment de bien-être, de connexion humaine et de fun assumé. Selon une étude récente menée par Mariages.net, 84 % des couples célèbrent leur enterrement de vie de célibataire, soit une augmentation notable de 10 % par rapport à l’an dernier. Clairement, cette tradition n’est pas près de disparaître… mais elle évolue. Et comme toute bonne fête qui se respecte, elle s’adapte à son époque.

Adieu la fête à tout prix, bonjour le lâcher-prise

Aujourd’hui, on mise sur le bien-être, le cocooning, l’authenticité. Le spa arrive ainsi largement en tête des activités favorites. Imaginez : peignoir moelleux, masque au thé vert, discussions à cœur ouvert dans le jacuzzi… Un programme plus doux, mais pas moins festif. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : près d’un Français sur deux privilégie ce type d’activité.

Pour celles et ceux qui aiment quand ça bouge, les activités « épiques » ou à sensations arrivent juste derrière, choisies par 28 % des couples répondants. Entre escape games en équipe, accrobranche, rafting ou paintball, l’objectif reste le même : souder le groupe et créer des souvenirs mémorables. Le brunch, avec ses pancakes, son granola maison et ses éclats de rire du dimanche matin, s’impose aussi comme un rituel incontournable.

Fait intéressant : seulement 9 % des gens veulent encore se déguiser, selon l’étude menée par Mariages.net. Et si l’on vous disait que moins de 5 % sont motivés par la boîte de nuit ou le strip-tease ? Vous ne rêvez pas. La fête évolue, se réinvente, et tant mieux. Place à la détente, au respect de chaque personne et surtout à des moments qui ont du sens.

2 jours (ou plus) pour ralentir et profiter

Pourquoi se limiter à une seule soirée expresse quand on peut prendre son temps ? 65 % des couples répondants consacrent 2 jours à leur EVJF/EVG, 21 % vont jusqu’à 3 jours ou plus. Le format idéal ? Un week-end ou un long week-end, propice aux discussions jusqu’au bout de la nuit, aux petits-déjeuners sans horaire et aux surprises douces.

Et pour la destination ? Sans surprise, la France reste le choix numéro un pour 70 % des groupes, selon l’étude Mariages.net. Avec ses plages, ses montagnes, ses villages plein de charme, il y a de quoi faire. 18 % des enterrements de vie de célibataire se déroulent toutefois en Europe, souvent dans des pays proches comme l’Italie ou l’Espagne. Et 12 % s’aventurent au-delà des frontières européennes. Bref, les options sont multiples, mais la priorité reste la même : se retrouver avec ses proches pour une parenthèse inoubliable.

Une organisation (presque) millimétrée

Vous vous demandez qui gère toute cette belle organisation ? Ce sont les témoins qui tiennent la barre dans 79 % des cas. Et attention, ce n’est pas de tout repos. Trouver des dates communes, gérer un budget, imaginer des surprises… ils deviennent les véritables chefs d’orchestre de cet événement.

Même si 91 % des couples répondants ne savent rien du déroulé, 64 % donnent quelques consignes en amont. Et on les comprend : éviter une activité gênante ou inclure absolument une personne chère au cœur, cela fait toute la différence. La confiance règne, mais un petit brief n’a jamais fait de mal à personne.

Mixité, complicité et budget maîtrisé

Une autre tendance forte : la mixité. Près d’un tiers des couples choisissent des groupes mixtes. Fini le temps des « filles d’un côté, garçons de l’autre », place à la célébration des liens réels, peu importe le genre. 22 % des couples répondants optent même pour une fête commune, ou au moins une activité ensemble pour clôturer le séjour en beauté. Une randonnée au lever du soleil, un dîner les pieds dans l’eau, ou même un karaoké partagé… les idées ne manquent pas.

Côté budget, on reste dans le « raisonnable ». 60 % des hommes et des femmes dépensent entre 150 € et 400 €, ce qui permet d’offrir un séjour de qualité, entre hébergement cosy, activités sympas et bons repas. 30 % s’en sortent entre 50 € et 150 €, tandis que 11 % montent jusqu’à 800 €, pour des expériences plus haut de gamme. Dans 93 % des cas, les amis présents prennent en charge la part de la future mariée ou du futur marié – un joli geste de solidarité qui renforce les liens.

Un moment qui vous ressemble

Au fond, l’enterrement de vie de célibataire version 2025 n’a plus rien à voir avec l’image poussiéreuse qu’on en avait. Il ne s’agit plus de cocher des cases ou de faire la fête pour faire la fête. Il s’agit de s’offrir un moment vrai, à votre image, entouré des personnes qui comptent. Peu importe que vous soyez plutôt massage aux pierres chaudes ou jet-ski dans les calanques, que vous aimiez le yoga au lever du soleil ou les karaokés endiablés à minuit : l’essentiel est de créer un souvenir doux, puissant et sincère, à l’aube d’un nouveau chapitre de votre vie.

Alors, prête à réinventer votre EVJF ou EVG ? Oubliez les vieilles recettes, et faites place à la célébration qui vous fait du bien, dans votre corps comme dans votre cœur.