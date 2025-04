Au naturel pour son mariage : son choix divise, mais fascine

Le jour de leur mariage, certaines femmes rêvent de mises en beauté dignes d’un magazine. Calynn Chapman, elle, a décidé d’embrasser l’instant… au naturel. Le 27 janvier 2024, à Nashville, cette jeune femme a dit oui à l’amour de sa vie sans fond de teint, sans fard à paupières, sans mascara. Juste elle, ses soins habituels, un soupçon de brillant à lèvres, et une montagne de confiance. Une décision simple en apparence, mais qui fait grand bruit. Car si certaines applaudissent le courage de Calynn, d’autres crient au sacrilège.

Un choix personnel

Dans une interview accordée à People, Calynn déclare sans détour : « Je crois que Dieu m’a créée parfaite comme je suis, avec toutes mes particularités ». Ce n’est ni un coup de communication, ni une rébellion contre le maquillage – c’est juste une conviction intime, un acte de foi envers soi-même. Elle le dit elle-même : au départ, elle pensait se maquiller, « juste un peu ». Et puis, plus la date approchait, plus l’idée de se grimer pour plaire à des attentes extérieures lui semblait… dissonante. Finalement, portée par l’amour de ses proches – notamment sa mère et ses demoiselles d’honneur, qui l’ont soutenue à 100% – Calynn Chapman a choisi d’aller au bout de sa démarche.

Quand TikTok s’en mêle

La suite ? Un raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Une vidéo de Calynn, radieuse dans sa robe blanche, circule sur TikTok. Résultat : plus de 25 millions de vues, une avalanche de commentaires, et un débat brûlant. Certains internautes la félicitent pour son courage, d’autres restent interloqués : « Pourquoi ne pas se faire un peu jolie pour ce jour spécial ? », « Elle va regretter, c’est sûr », ou encore « Ce n’est pas flatteur sur les photos ». On y retrouve cette bonne vieille pression esthétique, déguisée en « bon conseil ».

En face, fort heureusement les messages d’admiration pleuvent. Des femmes (et des hommes) saluent son aplomb, sa fraîcheur, son authenticité. Des compliments comme « radieuse », « magnifique sans artifice », « une vraie source d’inspiration » dominent. Car oui, voir une femme qui ose briser le moule, qui choisit d’être elle-même quand la norme dicte de se transformer, ça fait du bien. Et ça bouscule.

@calynndavis This was something I went back & forth on during the entire engagement. I never wear makeup, but it was my wedding! But at the end of the day, I decided against it & I felt the most beautiful I ever have just being naturally me. ♬ original sound – calynn chapman

La beauté réinventée

Ce qui fascine dans l’histoire de Calynn, ce n’est pas seulement le fait qu’elle se soit mariée sans maquillage. C’est ce que ce geste dit, en creux, de notre rapport à la beauté. À cette idée profondément ancrée que pour « être la plus belle », il faut s’éloigner de soi. Se lisser, se polir, s’effacer parfois, pour coller à une image figée, une version approuvée par les filtres et les tutos beauté.

Or Calynn, elle, renverse la table. Elle dit : « je suis assez. Assez belle. Assez femme. Assez digne. Sans ajout. Sans filtre ». Une démarche body positive dans le plus noble sens du terme : célébrer ce que l’on est, ici et maintenant, sans se réduire à un idéal extérieur.

Un message puissant pour les futures mariées

Loin de regretter sa décision, Calynn en sort grandie. Elle raconte à quel point cet acte a renforcé sa confiance en elle, mais aussi son envie de soutenir les autres femmes : « J’ai réalisé que beaucoup de jeunes filles doutent de leur beauté naturelle. Si mon histoire peut en rassurer ne serait-ce qu’une, alors ça en valait la peine ».

Et ce message, il résonne bien au-delà du jour J. Il parle à toutes celles qui s’interrogent, qui se sentent parfois « pas assez » sous le regard des autres. Il rappelle que la beauté, la vraie, ne se mesure pas en couches de maquillage ou en likes. Elle se voit dans l’assurance, dans la cohérence entre l’intérieur et l’extérieur, dans cette petite lumière que l’on porte quand on est alignée avec soi-même.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Calynn Chapman (@_.cayyyyyy)

Le choix de Calynn divise car, dans un monde où les filtres sont devenus des standards, où les « glow ups » sont scrutés comme des performances, choisir de rester telle qu’on est, c’est presque révolutionnaire. Et pour un jour aussi symbolique qu’un mariage, cette décision prend une dimension encore plus forte. Calynn n’a pas voulu nécessairement être « la plus belle pour son homme », elle a voulu être elle-même, pour elle-même. Et c’est peut-être ça, le vrai glow up.