Robes de mariée 2025 : les styles les plus demandés par les futures mariées

La quête de la robe de mariée parfaite est souvent l’un des moments les plus excitants – et parfois stressants – des préparatifs d’un mariage. Trouver la tenue idéale, celle qui fera battre le cœur tout en respectant son budget, est un défi que beaucoup de futures mariées relèvent avec soin et émotion. En 2025, les tendances mariage évoluent, mêlant modernité, élégance et une bonne dose de personnalité. Grâce à une étude récente de Mariages.net, site de référence dans le secteur du mariage en France, on en sait désormais un peu plus sur les styles les plus prisés par les futures mariées cette année. Plongeons ensemble dans les tendances nuptiales de cette année !

Une robe digne d’un conte de fée : la coupe princesse reste indétrônable

Quand on parle de robe de mariée, l’image de la robe princesse vient immédiatement à l’esprit, et en 2025, cette tendance ne faiblit pas. 54 % des futures mariées choisissent une coupe princesse (échantillon de plus de 1300 personnes interrogées sur la communauté de Mariages.net en février 2025), avec son jupon volumineux et son allure royale qui donnent immédiatement une impression de grandeur et de grâce. Les robes longues, qui renforcent cette silhouette majestueuse, sont plébiscitées par 96 % des mariées, preuve que le rêve de se transformer en princesse le temps d’une journée est toujours bien ancré dans les esprits.

La coupe princesse n’a toutefois pas le monopole du style. La coupe droite s’impose en seconde position, séduisant 26 % des futures mariées. Épurée, chic et moderne, elle flatte la silhouette tout en offrant une allure élégante et intemporelle. De son côté, la coupe sirène, qui épouse les courbes avant de s’évaser au bas, attire 17 % des mariées en quête d’une touche de glamour.

Enfin, certaines futures mariées osent casser les codes : 3 % d’entre elles préfèrent une combinaison ou un pantalon, un choix qui témoigne de l’envie croissante de personnaliser son look du jour J.

Le voile fait son grand retour (mais pas pour tout le monde)

Si le voile a longtemps été considéré comme un incontournable, il semble qu’en 2025, les mariées soient partagées sur le sujet. 54 % des futures mariées préfèrent dire adieu au voile, optant pour un look plus épuré et moderne. Cependant, celles qui choisissent de le porter misent sur l’effet dramatique : 29 % privilégient un voile long, presque royal, qui rappelle les mariages princiers et ajoute une touche de mystère et d’élégance.

Décolletés et dos nus en tête des choix

En 2025, la coupe et les détails sont toujours aussi soigneusement choisis pour mettre en valeur la silhouette. Environ un tiers des mariées en 2025 optent ainsi pour un dos nu, apportant une touche sensuelle tout en restant sophistiquée. Les décolletés sont également très prisés : les formes en V, carrées ou rondes séduisent une autre partie des mariées, tandis que le bustier attire 22 % d’entre elles, pour un look à la fois romantique et intemporel.

L’ivoire détrône le blanc traditionnel

Si le blanc reste une valeur sûre – 55 % des mariées le choisissent encore – une nouvelle tendance émerge en 2025 : le retour en force de la couleur ivoire, adoptée par 41 % des futures mariées. Plus doux et chaleureux que le blanc pur, l’ivoire se marie parfaitement avec une variété de tons de peau et crée une ambiance plus naturelle et romantique.

La véritable révolution réside dans la personnalisation. Les futures mariées veulent en 2025 une robe qui leur ressemble. 56 % d’entre elles optent ainsi pour des touches de couleur – rose poudré, bleu pastel ou même des broderies dorées – pour apporter une note originale à leur tenue. Le mix and match est également en plein essor : marier dentelle vintage avec un tissu satiné moderne, ajouter des perles sur une coupe minimaliste, ou encore mélanger textures et styles pour créer une robe unique et personnelle.

Quel budget prévoir pour une robe de mariée en 2025 ?

La robe de mariée représente une part importante du budget de mariage. En 2025, le coût moyen d’une robe de mariée s’élève à 1 650 €, soit environ 8 % du budget total moyen de 20 100 € (Rapport Nuptial 2024, selon 1400 couples interrogés sur leur mariage en 2023 par Mariages.net). Toutefois, ce montant peut rapidement augmenter si l’on opte pour une robe sur mesure ou si l’on décide de se changer au cours de la soirée, une tendance suivie par près de 30 % des mariées.

Pour trouver la perle rare, la majorité des futures mariées font appel à des marques spécialisées : 69 % passent par une boutique de mariage traditionnelle, tandis que 11 % préfèrent faire confiance à un styliste spécialisé. Les autres mariées se tournent vers des alternatives plus économiques et éco-responsables, comme la location, la seconde main ou les boutiques non spécialisées.

Le processus de sélection peut être long, mais il est aussi une véritable aventure. Près de la moitié des mariées essaient entre 1 et 5 robes avant de faire leur choix. Plus d’un quart en testent entre 6 et 10, tandis que les plus indécises – environ 20 % – passent par plus de 10 essayages avant de tomber sur la robe parfaite.

Les tendances 2025 montrent une mariée qui revendique son style personnel. La coupe princesse reste une valeur sûre, mais le désir de personnalisation et de modernité est omniprésent. Entre touches de couleur, combinaisons audacieuses, coupes variées et détails raffinés, la robe de mariée de 2025 est avant tout le reflet de la personnalité de celle qui la porte. L’objectif ? Se sentir belle, à l’aise et pleinement soi-même dans une robe qui célèbre l’amour sous toutes ses formes.