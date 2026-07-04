Dans le couple, la répartition des tâches ménagères jouerait aussi sur le désir

Si un simple aspirateur enfourché entre deux meubles ou une éponge essorée fougueusement pouvait raviver votre désir ? Selon une étude, la répartition des tâches ménagères dans le couple pourrait influencer la libido. Et votre conjoint n’a pas besoin d’imiter les Chippendales avec un sobre tablier sur le dos pour faire la vaisselle, ni de transformer le balais en barre de pole dance sur la bande son de Dirty Dancing pour que la magie opère. Juste à s’impliquer dans l’intendance de la maison sans que vous n’ayez à lui rappeler avec des post-its sur le frigo.

Quand la charge mentale s’invite dans la chambre à coucher

Pendant longtemps, les tâches ménagères ont été présentées comme un sujet purement pratique : qui sort les poubelles, qui lance la machine, qui pense à racheter le liquide vaisselle. Pourtant, derrière ces corvées du quotidien se cache une réalité bien plus intime. Quand l’un des partenaires porte à lui seul l’organisation de la maison, les rendez-vous médicaux des enfants, les courses, les lessives et les mille détails invisibles qui font tourner un foyer, il reste rarement beaucoup de place pour la légèreté.

À l’inverse, lorsqu’un conjoint participe spontanément à la vie domestique, sans attendre qu’on lui attribue une mission comme à un stagiaire en période d’essai, cela envoie un message fort : « nous sommes une équipe ». Et ce sentiment de soutien agit parfois comme un véritable aphrodisiaque émotionnel. Car le désir ne naît pas seulement dans les draps. Il se construit aussi dans le quotidien, dans ces petites attentions qui montrent à l’autre qu’il n’est pas seul à porter le poids de l’organisation familiale.

Or, selon une enquête menée par l’Observatoire des Inégalités en France, les femmes consacrent en moyenne 3h26 par jour aux tâches domestiques contre 2h pour les hommes. Elles passent plus de temps à astiquer le mobilier et les assiettes que le corps de leur partenaire, qui gagnerait à participer au travail domestique.

Le partage des tâches, une forme de romantisme moderne

Oubliez les bouquets de roses livrés au bureau ou les grandes déclarations enflammées. Pour beaucoup de personnes, voir leur partenaire vider le lave-vaisselle sans qu’on le lui demande ou nettoyer la salle de bain de sa propre initiative est devenu un geste particulièrement séduisant.

Cette attraction ne vient pas de l’acte ménager lui-même. Personne ne tombe amoureux d’un aspirateur. Ce qui plaît, c’est ce qu’il représente : de l’implication, de la considération et du respect. Comme le résume la sexologue Céline Vendé auprès de Doctissimo, un partage plus équilibré réduit les frustrations et favorise une meilleure connexion émotionnelle. Moins de ressentiment signifie souvent davantage de complicité, de tendresse et de disponibilité pour le couple.

D’ailleurs, une étude menée auprès de plus de 1 000 couples mariés depuis plusieurs décennies montre que la satisfaction sexuelle est plus élevée lorsque les partenaires jugent la répartition des tâches juste et équilibrée. À l’inverse, lorsque l’un des deux estime faire beaucoup plus que l’autre, la satisfaction globale tend à diminuer.

Comment rendre les tâches ménagères plus attrayantes ?

Récurer le sol, sortir les poubelles, balayer les miettes, désinfecter les toilettes… Ces activités, même si elles animent quelques fantasmes de niche, ne sont pas les plus romantiques de la Terre. Elles figurent rarement dans les prescriptions sentimentales des magazines, qui leur préfèrent des dîners aux chandelles ou des balades à la belle étoile.

Si dans les comédies à l’eau de rose, l’opération nettoyage se transforme en bataille de mousse ultra émoustillante, dans la vraie vie, vous avez le chignon qui s’écroule sur votre visage, les gants en latex vissés sur les mains et les habits de chantier sur le dos. Pourtant, les tâches ménagères peuvent devenir un prétexte pour renforcer la complicité et lustrer la santé du couple. Au lieu de vous relayer dans le planning, nettoyez main dans la main comme un duo. L’un lave les assiettes, l’autre essuie. L’un balaie balaie, l’autre passe la serpillère.

Vous pouvez pimenter la mission en ajoutant quelques défis à ces activités routinières. Pourquoi ne pas créer un bocal avec des petits challenges où vous indiquez l’action à effectuer sur un papier et le gage “caliente” sur un autre. Exemple : “Nettoyer le sol façon “car wash”” ou “Plier le linge en se trémoussant sur « Hips don’t lie »”. Les tâches auront plus l’air de préliminaires que de moments pénibles.

Une preuve que le désir dépasse largement le physique

Cette étude rappelle finalement une chose essentielle : le désir n’est pas uniquement une affaire d’apparence ou d’alchimie instantanée. Il se nourrit aussi du sentiment d’être compris, respecté et soutenu.

Alors non, passer la serpillière ne transforme pas automatiquement quelqu’un en héros de film romantique. Mais participer activement à la vie du foyer, sans qu’on ait besoin de distribuer les consignes ou de relancer constamment, peut renforcer la complicité bien plus efficacement qu’on ne l’imagine.

Après tout, dans un couple, partager les tâches du quotidien revient aussi à partager la charge mentale. Et parfois, c’est précisément ce qui permet au désir de retrouver un peu d’espace pour s’exprimer.