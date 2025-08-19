Ces pratiques sexuelles gagnent du terrain… surtout après 45 ans

On pense souvent que la sexualité s’assagit avec l’âge. Pourtant, passé 45 ans, les tabous tombent et certaines pratiques autrefois jugées audacieuses séduisent de plus en plus d’adultes décidés à réinventer leur plaisir. Quelles sont ces tendances qui s’imposent chez les 46-65 ans ?

Le triolisme et l’échangisme : les nouveaux terrains de jeu du désir

Selon des sondages menés par des plateformes spécialisées, les plans à trois, aussi appelés triolisme, font partie des activités les plus prisées chez les 46-55 ans, avec 48% d’adeptes. Chez les 54-65 ans, ils restent 43% à y porter de l’intérêt. L’échangisme — le fait d’échanger son partenaire lors de soirées dédiées — séduit, lui, jusqu’à 40% des personnes dans cette tranche d’âge. Au-delà de la simple nouveauté, c’est la recherche d’une expérience partagée, la curiosité et la confiance accumulée avec l’âge qui favorisent ces explorations.

Mélangisme et voyeurisme : place à l’expérience collective

Le mélangisme, sorte d’échangisme sans pénétration hors du couple, gagne aussi du terrain, notamment chez les 56-65 ans où ils sont 30% à se montrer tentés. Chez les plus de 65 ans, le voyeurisme arrive même en quatrième position des pratiques favorites. Autrement dit, l’envie d’élargir le champ des possibles persiste et l’appétit pour la découverte reste vif, même après la retraite.

Le sexe oral, un incontournable redécouvert

La pratique du cunnilingus, du sexe oral et de la stimulation manuelle connaît également un regain chez les seniors. Plusieurs études montrent que l’attention portée au plaisir de l’autre, la communication et l’imagination sont davantage mises à l’honneur avec le temps. Le sexe oral devient source de confiance, de complicité et parfois même de satisfaction supérieure à la simple pénétration.

Sextoys et exploration : casser la routine pour (re)prendre du plaisir

Bien loin de se cantonner aux classiques, les plus de 45 ans investissent désormais dans des sextoys pour couple, intègrent la télécommande, l’étanchéité, les modes variés et la simplicité d’usage à leurs moments à deux. Cette vague d’exploration permet de vaincre la routine et de renouer avec la libido, que ce soit à travers de nouveaux objets ou de simples variations de rythme et de caresses.

Pourquoi ces pratiques séduisent-elles les plus de 45 ans ?

Maturité, confiance en soi, connaissance de ses besoins mais aussi relâchement des codes sociaux expliquent ce boom. À partir de 45 ans, beaucoup se détachent du regard des autres, assument leurs envies et se donnent la liberté d’oser. La sexualité devient alors un espace de jeu, d’expérimentation et de renouveau, chacun construisant son propre modèle érotique… loin des clichés.

En somme, l’âge ne bride pas le désir : il le libère, le sublime, et incite plus que jamais à se réinventer, seul ou à deux (ou plus).