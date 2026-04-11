Après une expérience « déroutante », elle raconte pourquoi elle ne veut plus aller à des rendez-vous amoureux

La créatrice de contenu Alix Earle (@alixearle) s’est récemment confiée à ses abonnés après une expérience de premier rendez-vous qu’elle qualifie de « déroutante ». Dans une vidéo publiée sur TikTok, elle a partagé son ressenti après avoir décidé de retourner dans le monde du dating, quelques mois après sa séparation avec son ancien compagnon.

Une première expérience de rendez-vous qui la laisse perplexe

Dans sa vidéo, Alix Earle (@alixearle) explique qu’elle ne savait pas vraiment à quoi s’attendre en acceptant ce rendez-vous. L’homme l’aurait contactée via message privé, en utilisant une référence à l’univers de la skincare, un sujet qui a particulièrement retenu son attention puisqu’elle a récemment lancé sa propre marque de soins.

Avant de raconter les détails de la rencontre, Alix Earle a tenu à préciser qu’elle ne souhaitait pas critiquer la personne concernée, qu’elle décrit comme « gentille » et « agréable ». Toutefois, l’expérience ne s’est pas déroulée comme elle l’avait imaginé.

Un rendez-vous au déroulement inattendu

Selon Alix Earle (@alixearle), le rendez-vous avait commencé en milieu d’après-midi, avec un programme qui devait inclure une promenade sur la plage à Malibu ainsi qu’un dîner prévu plus tard dans la soirée. Cependant, elle a rapidement ressenti un certain malaise face au manque d’organisation du moment.

Alix Earle (@alixearle) explique notamment avoir été surprise par la durée prévue pour ce premier rendez-vous, qui semblait plus longue que ce qu’elle avait anticipé. Le duo s’est arrêté dans un café avant de poursuivre un trajet en voiture le long de la côte californienne. Elle indique qu’elle s’est interrogée sur la direction prise, précisant que l’absence de plan clair l’a rendue inconfortable. Alix Earle évoque également une conversation qui ne lui paraissait pas naturelle, ainsi que certaines questions qui l’ont surprise.

Une prise de recul sur sa vie amoureuse

À la suite de cette expérience, la créatrice de contenu explique avoir ressenti le besoin de prendre du recul par rapport aux rendez-vous amoureux. Alix Earle (@alixearle) indique désormais préférer une organisation plus claire avant d’accepter une rencontre, évoquant l’importance de se sentir en confiance et à l’aise.

Cette prise de parole s’inscrit dans une démarche de transparence envers sa communauté, avec laquelle elle partage régulièrement des moments de sa vie personnelle et professionnelle. Alix Earle avait déjà expliqué à ses abonnés TikTok qu’elle appréhendait son retour dans le monde du dating après sa séparation intervenue quelques mois plus tôt.

Une expérience largement commentée en ligne

La vidéo d’Alix Earle (@alixearle) a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où les internautes ont partagé leurs impressions sur cette expérience. Certains utilisateurs ont évoqué des situations similaires, tandis que d’autres ont souligné l’importance d’une communication claire lors d’un premier rendez-vous.

En partageant ce témoignage, Alix Earle (@alixearle) met ainsi en lumière les attentes et les interrogations qui peuvent accompagner les rencontres amoureuses. Son récit illustre l’importance de se sentir à l’aise et en confiance, tout en rappelant que chaque expérience peut contribuer à mieux comprendre ses propres attentes.