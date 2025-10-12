Vous ne devinerez jamais combien de fois il l’a demandée en mariage avant qu’elle dise oui

Fabienne Ba.
Caleb Oquendo/Pexels

Persévérance sans limites : pendant 7 ans, Luke Wintrip a multiplié les propositions les plus spectaculaires à Sarah… qui a finalement accepté la 43e demande, scellant un récit unique sur l’amour et la ténacité.

Des refus répétés, mais jamais découragé

Tout commence 6 mois après leur rencontre : Luke, tatoueur britannique, se lance dans une première demande vite refusée par Sarah, encore peu engagée dans la relation. S’ensuivent des années de créativité romantique : location de château à Prague, dîners aux chandelles, balades à cheval sur une plage jamaïcaine. À chaque fois, Sarah oppose un non… jusqu’à la 42e tentative, où elle promet enfin d’accepter la fois suivante, mais demande encore un délai.

 

La demande décisive au centre du monde

Après un an de patience supplémentaire, Luke choisit l’Observatoire royal de Greenwich, symbole du centre du monde, pour sa 43e et ultime demande : « C’est le centre du monde et tu es le centre du monde et je veux que tu m’épouses ». Cette fois, Sarah accepte, et le couple se marie en Jamaïque quelques mois plus tard. Leur histoire est saluée comme une ode à la patience et à la foi en l’amour, Sarah confiant : « Il a finalement conquis mon cœur… et il mérite un record du monde ! ».

Si l’histoire de Luke et Sarah fait sourire, elle rappelle aussi que l’amour ne se mesure ni au nombre de demandes ni à la grandeur des gestes. Chaque personne doit rester libre de son choix, de son rythme et de ses sentiments. La persévérance peut être une belle preuve d’attachement, à condition qu’elle n’empiète jamais sur le consentement ou le confort de l’autre. Car en matière de cœur, la plus belle victoire n’est pas d’obtenir un « oui », mais qu’il soit donné librement et avec joie.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
La démarche très osée de cette célibataire en quête d’amour

