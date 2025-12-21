« Il m’a trompée, je l’ai puni à ma façon » : sa vengeance choque les internautes

Vie amoureuse
Léa Michel
@girlthingpod/TikTok

Marianne a découvert l’infidélité de son mari avec une collègue et a choisi une revanche avant de divorcer. Son témoignage dans un podcast britannique a enflammé les réseaux sociaux, entre rires nerveux et indignation.

Une trahison découverte et une revanche calculée

Dans le podcast « It’s a Girl Thing » animé par Lucie et Ebony Day, Marianne raconte avoir surpris son mari dans une liaison au bureau. Au lieu d’une confrontation immédiate, elle opte pour une vengeance silencieuse : « Je voulais me séparer, mais avant, l’embêter un peu ». Elle cible un rituel hebdomadaire : le repassage des chemises du dimanche. Observant ses habitudes, elle verse sa propre urine diluée dans le réservoir du fer à repasser, transformant chaque session vapeur en « piège olfactif invisible ».

L’odeur invisible qui suit chaque pas

« La joie de le voir repasser mon urine dans ses chemises était incroyable », confie-t-elle. L’odeur s’imprègne dans les fibres, se libérant avec la chaleur corporelle au bureau. Son mari, inconscient, parade devant sa maîtresse avec une humiliation olfactive planquée. Les animatrices du podcast réagissent entre dégoût et amusement : Lucie y voit le « tue-l’amour ultime », tandis qu’Ebony note que la transpiration amplifierait l’effet. Marianne savoure cette revanche secrète jusqu’au divorce.

@girlthingpodthe story just gets better and better and BETTER 😅♬ original sound – It’s a Girl Thing

Réactions explosives et témoignages en cascade

Le récit devient viral, libérant une vague de confessions. Les internautes oscillent entre choc (« dégoûtant ! ») et empathie (« il l’a cherché, je comprends »). D’autres partagent leurs vengeances : brosse à dents dans les toilettes, porte-clés avec le numéro de l’ex dispersés en ville.

En définitive, ces histoires de tromperies et de revanches illustrent un dating miné par la défiance, où l’humour noir masque une colère profonde face à la trahison. Cette anecdote « extrême » pose la question : jusqu’où ira-t-on pour reprendre le contrôle après une infidélité ?

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Préférer un robot à un homme : le choix de ces femmes de plus en plus assumé

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Préférer un robot à un homme : le choix de ces femmes de plus en plus assumé

Préférer un robot à un homme reste aujourd’hui un choix très minoritaire, mais les liens intimes ou romantiques...

À 32 ans, cette Japonaise se marie à une intelligence artificielle

Yurina Noguchi, 32 ans, a célébré un mariage peu ordinaire à Okayama, au Japon. Son partenaire n’est pas...

« La théorie de l’olive » : le test qui pourrait bouleverser votre vision du couple d’après des psychologues

Et si la clé d’un couple épanoui se trouvait… dans une simple olive ? Née d’une anecdote culte de...

Pourquoi les hommes hétérosexuels se mettent de moins en moins en couple ?

Depuis quelques années, un constat s’impose : de nombreux hommes hétérosexuels prennent leurs distances avec l’idée du couple...

Pourquoi ces femmes lettones font appel à des « maris à louer »

En Lettonie, le quotidien s’organise parfois de façon inventive face à des réalités bien concrètes. Dans un pays...

Ce point commun serait le meilleur prédicteur de longévité amoureuse

L’idée peut sembler simple, presque trop belle pour être vraie, et pourtant elle est solidement appuyée par la...