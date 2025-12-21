« Il m’a trompée, je l’ai puni à ma façon » : sa vengeance choque les internautes

Marianne a découvert l’infidélité de son mari avec une collègue et a choisi une revanche avant de divorcer. Son témoignage dans un podcast britannique a enflammé les réseaux sociaux, entre rires nerveux et indignation.

Une trahison découverte et une revanche calculée

Dans le podcast « It’s a Girl Thing » animé par Lucie et Ebony Day, Marianne raconte avoir surpris son mari dans une liaison au bureau. Au lieu d’une confrontation immédiate, elle opte pour une vengeance silencieuse : « Je voulais me séparer, mais avant, l’embêter un peu ». Elle cible un rituel hebdomadaire : le repassage des chemises du dimanche. Observant ses habitudes, elle verse sa propre urine diluée dans le réservoir du fer à repasser, transformant chaque session vapeur en « piège olfactif invisible ».

L’odeur invisible qui suit chaque pas

« La joie de le voir repasser mon urine dans ses chemises était incroyable », confie-t-elle. L’odeur s’imprègne dans les fibres, se libérant avec la chaleur corporelle au bureau. Son mari, inconscient, parade devant sa maîtresse avec une humiliation olfactive planquée. Les animatrices du podcast réagissent entre dégoût et amusement : Lucie y voit le « tue-l’amour ultime », tandis qu’Ebony note que la transpiration amplifierait l’effet. Marianne savoure cette revanche secrète jusqu’au divorce.

Réactions explosives et témoignages en cascade

Le récit devient viral, libérant une vague de confessions. Les internautes oscillent entre choc (« dégoûtant ! ») et empathie (« il l’a cherché, je comprends »). D’autres partagent leurs vengeances : brosse à dents dans les toilettes, porte-clés avec le numéro de l’ex dispersés en ville.

En définitive, ces histoires de tromperies et de revanches illustrent un dating miné par la défiance, où l’humour noir masque une colère profonde face à la trahison. Cette anecdote « extrême » pose la question : jusqu’où ira-t-on pour reprendre le contrôle après une infidélité ?