Après son mariage, elle arrive en robe blanche au match de rugby de son mari

Dire « oui » à l’amour et applaudir depuis la touche d’un terrain de rugby le même jour ? C’est le pari réussi d’Amy Vinson. Quelques heures après son mariage, cette Britannique a surpris tout le monde en apparaissant en robe blanche au bord du terrain pour soutenir son tout nouvel époux lors d’un match décisif.

Une mariée pas comme les autres

Le 2 mai 2026 restera une date mémorable pour Amy et Craig Vinson. Après leur cérémonie de mariage célébrée à Weston, en Angleterre, les jeunes mariés n’ont pas suivi le programme traditionnel qui mène directement à la réception. Leur prochaine étape ? Un stade de rugby. Craig devait en effet disputer le dernier match de la saison avec son équipe, les Hornets RFC. Pour Amy, il n’était pas question que son mari renonce à cet événement important. Elle a donc choisi de l’accompagner et de l’encourager depuis la ligne de touche, sans même quitter sa tenue de mariée.

Quand la passion du sport s’invite au mariage

Craig pensait devoir faire l’impasse sur cette rencontre en raison de son mariage, mais Amy avait une autre idée en tête. Convaincue que cette journée devait aussi célébrer les passions qui les unissent, elle a insisté pour que le match fasse partie des festivités. Le rugbyman a alors troqué son costume contre son équipement sportif, complété par une paire de crampons blancs spécialement personnalisés avec la date de leur union. Un détail symbolique qui a parfaitement illustré cette journée placée sous le signe de l’amour et du sport.

Une histoire d’amour qui a toujours eu un lien avec le rugby

Le couple s’est rencontré sur un site de rencontres à l’automne 2023. Lorsqu’ils ont fixé la date de leur mariage, le calendrier sportif n’était pas encore connu. Le chevauchement entre les noces et le dernier match de la saison n’était donc qu’une coïncidence. Plutôt que de voir cela comme un obstacle, Amy et Craig ont transformé cette situation en souvenir unique. Pour eux, intégrer le rugby à cette journée exceptionnelle était une évidence. Amy a même expliqué au média britannique Metro que ce choix leur correspondait parfaitement, là où d’autres auraient pu le trouver surprenant.

Une célébration partagée avec toute une communauté

Cette organisation originale a permis de réunir proches, amis et membres du club dans une ambiance particulièrement chaleureuse. Au-delà du couple, c’est toute une communauté qui a participé à la fête. Le rugby occupe une place importante dans leur quotidien et leur a permis de tisser de nombreuses amitiés au fil des années. Associer cette passion à leur mariage leur semblait donc tout naturel.

Et la journée s’est terminée en beauté : les Hornets RFC se sont imposés sur le score de 45 à 19. Après la rencontre, les mariés, leurs invités et plusieurs joueurs se sont retrouvés pour prolonger les célébrations autour d’un moment convivial.

En choisissant de mêler mariage et rugby, Amy et Craig Vinson ont ainsi créé une journée qui leur ressemble. Entre émotion, esprit d’équipe et moments partagés, leur histoire prouve qu’il n’existe pas une seule façon de célébrer l’amour. Et l’image de cette mariée en robe blanche encourageant son mari depuis le bord du terrain restera sans doute l’un des souvenirs les plus marquants de leur union.