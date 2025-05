Ce phénomène amoureux fait passer l’apparence avant les sentiments

Un mariage à venir, des vacances en couple à poster sur Instagram ou un dîner de famille où le « plus un » est devenu une norme sociale… Certaines relations naissent aujourd’hui pour répondre à ces attentes-là. Pas par amour, mais par besoin d’image.

Milestoning : une relation juste pour « l’occasion »

Derrière ce terme aux accents professionnels se cache une tendance bien réelle dans le monde du dating : se mettre en couple temporairement, avec pour seul objectif de ne pas se présenter seul·e à un événement important. Qu’il s’agisse d’un mariage, d’un anniversaire ou d’un week-end entre amis, le partenaire devient un « plus un » stratégique, une figure rassurante et socialement valorisante.

Contrairement aux « situationships », qui reposent sur le flou et l’indécision, le milestoning se veut clair, rapide, presque transactionnel. La relation s’officialise expressément pour la durée d’un événement, puis se dissout aussi vite qu’elle a commencé. Entre-temps, on s’affiche en couple, on joue le jeu du lien, parfois même avec un enthousiasme troublant.

Une réponse à la pression sociale ?

Si cette pratique s’ancre dans le paysage amoureux contemporain, ce n’est pas par hasard. Elle reflète les tensions entre désir de liberté et poids des conventions sociales. Être seul à certains moments clés – une cousinade, un réveillon, un mariage d’amis – peut susciter des questions, des jugements, voire une forme de malaise. Pour beaucoup, il devient alors plus simple (et plus confortable) de fabriquer une façade relationnelle.

Dans une société très connectée, où l’image publique est omniprésente, notamment via les réseaux sociaux, l’apparence d’une vie amoureuse “complète” devient une sorte de bouclier symbolique. Le milestoning permet d’éviter les regards en biais et les remarques maladroites. Il devient un outil de mise en scène de soi.

Quand l’efficacité émotionnelle prend le pas sur l’authenticité

Pour ses adeptes, le milestoning est vu comme une solution efficace : on gagne du temps, on évite les conversations gênantes, et on évacue l’incertitude des débuts de relation. C’est, en quelque sorte, un crash-test express : au lieu de plusieurs rendez-vous, on se lance dans une situation réelle et intense… et on voit si ça colle.

Mais cette efficacité apparente a un revers. Car dans toute mise en scène, il y a un risque d’ambiguïté. Et dans toute relation, même fictive, des sentiments peuvent surgir. Il suffit parfois d’un geste tendre, d’un moment partagé sincèrement, pour que le jeu dépasse les règles établies. Celui ou celle qui pensait vivre une parenthèse sans attaches peut se retrouver troublé·e, voire blessé·e.

Un terrain glissant pour les émotions

Le problème majeur du milestoning, c’est le déséquilibre émotionnel potentiel. L’un des deux partenaires peut très bien jouer le jeu sans s’impliquer, tandis que l’autre espère, imagine, s’attache. Et quand l’événement est passé, si la relation s’arrête net, cela peut ressembler à un ghosting violent, même si c’était « prévu ».

De plus, cette pratique suppose une capacité à compartimenter ses émotions, ce qui n’est pas donné à tout le monde. Il faut pouvoir vivre un instant de complicité et le laisser s’éteindre sans lendemain. Ce n’est pas forcément toxique, mais cela demande une grande lucidité… et beaucoup d’honnêteté, envers soi-même comme envers l’autre.

L’art de faire illusion… pour ne pas être seul·e

Le milestoning est une forme moderne de camouflage affectif. Une façon de remplir les cases, juste le temps qu’il faut, avant de revenir à sa vie réelle. C’est aussi un reflet très contemporain de nos modes de vie : hyperconnectés, ultra-flexibles, parfois un peu pressés de cocher les « bonnes » étapes. Être en couple n’est plus forcément une finalité : cela devient, pour certains, une variable d’ajustement temporaire, une option logistique.

Mais à trop jouer l’amour comme un rôle, on en oublie peut-être ce qui fait la richesse des vraies relations : la lenteur, le doute, l’imprévu, la profondeur. Et l’acceptation de soi… même lorsqu’on arrive seul·e à un mariage.

Le milestoning n’est ni une aberration, ni une fatalité. C’est une pratique révélatrice de notre époque, où les codes amoureux se renouvellent sans cesse. Elle peut convenir à certaines personnes, à certaines périodes de vie. Mais elle reste un équilibre fragile, où la communication et la transparence sont clés.

Avant de s’y essayer, mieux vaut s’interroger : est-ce un vrai choix ou une fuite ? Est-ce clair pour les deux ? Suis-je prêt·e à jouer un rôle… sans être blessé·e si l’autre ne joue plus ?

Parce qu’au fond, l’amour – qu’il soit éphémère ou durable – mérite toujours un minimum de sincérité.