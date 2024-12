Les pervers narcissiques (PN) sont des virtuoses de la manipulation émotionnelle. Ils ont l’art de tordre la réalité, de jouer les victimes et de vous laisser complètement désorienté.e. Leur superpouvoir ? Les mensonges. Ils jonglent avec des contrevérités taillées sur mesure pour saper la confiance et asseoir leur contrôle. Si vous soupçonnez quelqu’un dans votre entourage de vous manipuler, voici les 3 mensonges les plus utilisés par les pervers narcissiques.

À noter : le terme « pervers narcissique » est majoritairement utilisé au masculin, mais ces comportements manipulatoires ne sont pas l’apanage des hommes. Les pervers narcissiques peuvent tout aussi bien être des femmes. L’objectif reste le même : contrôler, dominer et déstabiliser leurs victimes.

Mensonge n°1 : « Je suis la seule personne qui se soucie vraiment de toi »

Imaginez un instant : vous traversez une période compliquée, et là, votre « sauveur » débarque. Il (ou elle) vous murmure des mots doux, vous réconforte et, doucement mais sûrement, plante une graine toxique dans votre esprit : « Personne ne te comprend comme moi. Je suis ton unique allié.e ».

Pourquoi ça fonctionne ?

Ce mensonge s’appuie sur un mélange savant de flatterie et de sabotage. Le.a pervers.e narcissique commence par gonfler votre estime de soi en vous faisant croire que vous êtes spécial.e, avant de l’éroder subtilement. En insinuant que le reste du monde est indifférent ou hostile, il (ou elle) vous isole et crée une dépendance affective. C’est un véritable piège émotionnel : à force de l’entendre, vous pourriez finir par croire que couper les ponts avec vos proches est une « bonne » idée.

Mensonge n°2 : « Tu es trop sensible, tu vois des problèmes là où il n’y en a pas »

Ah, le classique du gaslighting ! Vous exprimez vos sentiments ou mettez en lumière un comportement blessant, et bam ! Le.a pervers.e narcissique renverse la situation en vous faisant passer pour l’hystérique de service : « Arrête d’exagérer, franchement… ».

Comment ça vous affecte ?

Ce mensonge est un coup de maître pour instiller le doute. À force de minimiser vos émotions ou de nier les faits, il (ou elle) ébranle votre perception de la réalité. Ce n’est plus lui (ou elle) qui est en faute, c’est vous qui êtes « trop sensible ». Ce mécanisme, appelé gaslighting, peut vous faire perdre pied au point de douter de vos souvenirs ou de vos jugements. En clair, vous êtes coincé.e dans une spirale où l’on vous pousse à croire que vos émotions ne valent rien, alors que ce sont elles qui signalent que quelque chose ne va pas.

Mensonge n°3 : « Je ne voulais pas dire ça, tu l’as mal compris »

Rien de tel qu’un bon vieux retournement de situation. Vous confrontez le.a pervers.e narcissique à une remarque blessante ou à un comportement problématique ? Il (ou elle) trouve immédiatement un moyen de nier : « Mais non ! Tu interprètes tout mal. C’est pas du tout ce que j’ai voulu dire ».

Le but de cette manœuvre ?

Effacer toute trace de responsabilité. Avec cette petite phrase, le.a pervers.e narcissique transforme un comportement objectivement toxique en une simple « mauvaise interprétation ». Mais attention : ce n’est pas un aveu maladroit. C’est une stratégie. En vous faisant douter de ce que vous avez entendu ou vu, il (ou elle) vous oblige à réévaluer vos émotions à travers son prisme à lui (ou elle). Et surprise ! À la fin, c’est encore vous le problème.

Les armes secrètes des pervers narcissiques

Les 3 mensonges ci-dessus ne sont que la pointe de l’iceberg. Les pervers.es narcissiques excellent dans l’art de la contradiction et du double discours. À les entendre, ils (ou elles) veulent toujours votre bien, mais leurs actions disent souvent tout le contraire. Voici quelques comportements associés à ces mensonges qui devraient vous mettre la puce à l’oreille :

L’amour conditionnel : un.e pervers.e narcissique vous couvre d’attention… tant que vous vous conformez à ses attentes. Dès que vous déviez du plan, son masque tombe : il (ou elle) devient glacial.e, méprisant.e ou, pire encore, vengeur.se. Ce mécanisme installe un climat d’insécurité permanente où vous marchez sur des œufs.

un.e pervers.e narcissique vous couvre d’attention… tant que vous vous conformez à ses attentes. Dès que vous déviez du plan, son masque tombe : il (ou elle) devient glacial.e, méprisant.e ou, pire encore, vengeur.se. Ce mécanisme installe un climat d’insécurité permanente où vous marchez sur des œufs. Le changement soudain d’attitude : un jour, c’est le sourire jusqu’aux oreilles et les compliments à gogo. Le lendemain, vous avez l’impression d’avoir affaire à une tout autre personne : froide, critique, distante. Cette instabilité émotionnelle est un outil pour vous garder sous contrôle, toujours en quête de l’affection « perdue ».

un jour, c’est le sourire jusqu’aux oreilles et les compliments à gogo. Le lendemain, vous avez l’impression d’avoir affaire à une tout autre personne : froide, critique, distante. Cette instabilité émotionnelle est un outil pour vous garder sous contrôle, toujours en quête de l’affection « perdue ». Le rôle de victime professionnelle : les pervers.es narcissiques adorent se présenter comme les martyr.e.s incompris.es du siècle. Si vous leur reprochez quelque chose, attendez-vous à des déclarations dramatiques du style : « Avec tout ce que j’ai fait pour toi, voilà comment tu me remercies ? ». Le but est de détourner la conversation et de vous faire culpabiliser.

Vous vous demandez peut-être : « OK, mais comment être sûr.e qu’il (ou elle) est vraiment pervers narcissique ? ». Quelques signes peuvent vous aiguiller :

Les contradictions fréquentes : il (ou elle) dit une chose et fait son contraire.

il (ou elle) dit une chose et fait son contraire. Le besoin constant d’attention : il (ou elle) veut être au centre de tout.

il (ou elle) veut être au centre de tout. La dévalorisation subtile : un compliment déguisé en critique, ou l’inverse.

un compliment déguisé en critique, ou l’inverse. Le mépris camouflé : un sourire en coin après une remarque blessante.

Une fois que vous avez identifié un.e pervers.e narcissique, le vrai défi commence : mettre des limites et, si possible, prendre de la distance. Voici quelques conseils :

Faites confiance à vos intuitions : si quelque chose vous semble « off », écoutez cette petite voix intérieure. Rétablissez vos repères : notez les faits et vos ressentis pour contrer leurs manipulations. Entourez-vous d’allié.e.s : parlez à des ami.e.s ou à des professionnel.le.s qui peuvent valider vos perceptions et vous soutenir. Posez des limites claires : les pervers.es narcissiques détestent les limites. Tenez bon, même s’ils (ou elles) essaient de vous intimider. Éloignez-vous : si possible, coupez les ponts. Il est presque impossible de changer un.e pervers.e narcissique, mais vous pouvez choisir de ne plus jouer leur jeu.

Les pervers.es narcissiques, avec leurs mensonges bien huilés, sont de véritables expert.e.s en manipulation. Ouvrez l’œil et ne laissez personne définir votre réalité à votre place. Et rappelez-vous : chaque fois qu’un.e pervers.e narcissique dit « Je suis la seule personne qui se soucie de toi », répondez intérieurement : « Alors pourquoi ai-je si mal en ta compagnie ? ».