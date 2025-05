Ils se fiancent au moment le plus improbable qui soit : les images font le tour du monde

Un genou à terre, une tornade en toile de fond : ce couple de passionnés d’orages a choisi l’extrême pour vivre un moment intime. Une demande en mariage aussi risquée qu’inoubliable.

Quand amour et tempête se rencontrent

Le 18 mai dernier, dans l’immensité des plaines de l’Oklahoma, un événement inattendu a capté l’attention des internautes du monde entier. Alors qu’une tornade balayait l’horizon d’Arnett, Matt Mitchell, chasseur de tempêtes expérimenté, a décidé de faire sa demande en mariage à Becky Patel, sa compagne et partenaire d’expédition. Le tout, à quelques kilomètres à peine de l’impressionnante colonne de vent.

Le contraste entre le danger imminent et l’émotion de l’instant a produit une scène à couper le souffle, immortalisée par un ami du couple. Sur les images devenues virales, on voit Becky, visiblement émue, accepter la bague que lui tend Matt, alors que le ciel s’assombrit à l’arrière-plan. L’éclat du diamant rivalise presque avec celui des éclairs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Becky Patel (@beckypatel)

Une passion partagée pour les phénomènes extrêmes

Plus qu’une mise en scène spectaculaire, ce moment reflète parfaitement leur histoire d’amour. Becky, originaire du Canada, a rencontré Matt au cours d’un voyage organisé par une agence spécialisée dans les expéditions orageuses. Ce dernier, guide et photographe pour Tempest Hours, sillonne les États-Unis chaque printemps pour observer les orages supercellulaires, notamment dans la région surnommée « Tornado Alley ».

Initialement venue pour une simple aventure de deux semaines, Becky a prolongé son séjour sous l’impulsion de Matt. Ce choix fut décisif. Depuis, les deux amateurs de météo extrême ne se quittent plus, partageant leur quotidien entre cartes satellites, prévisions orageuses et longues heures de route à la recherche de phénomènes atmosphériques spectaculaires.

Une demande en mariage pas comme les autres

Interrogée par une chaîne locale après la diffusion des images, Becky a confié n’avoir rien vu venir : « J’étais concentrée sur la tornade. Je filmais, j’observais les mouvements du nuage mur… et là, je me retourne, et Matt est à genoux ! ».

Sur les réseaux sociaux, elle a partagé un message vibrant : « Devant la plus incroyable des tornades, Matt m’a demandé de passer ma vie avec lui. Je n’aurais pas pu rêver d’une demande plus épique ». En l’espace de quelques heures, les images de cette scène hors du commun ont circulé sur les plateformes, commentées et partagées par des passionnés de météo, mais aussi par des milliers d’internautes touchés par la sincérité du moment.

Entre romantisme et prise de risque

Si la scène peut faire sourire ou émerveiller, elle n’a pas manqué de soulever quelques critiques. Certains internautes ont pointé le caractère risqué de la situation, rappelant que les tornades sont des phénomènes extrêmement dangereux et imprévisibles. D’autres, au contraire, ont salué le courage et la beauté du moment, le qualifiant de « cinéma grandeur nature ».

Matt, interrogé sur ce choix peu conventionnel, a assumé son geste : « Ce n’était pas de l’improvisation totale. J’avais vérifié les prévisions, évalué la distance, et choisi un point d’observation sécurisé. Mais oui, c’était un pari émotionnel ».

Des images qui traversent les frontières

En quelques jours, les photos et vidéos de cette demande ont été relayées par plusieurs médias internationaux, de la BBC à CNN, en passant par des comptes spécialisés dans les phénomènes climatiques extrêmes. Le contraste entre la tendresse de l’instant et la brutalité de la nature fascine et intrigue.

Ce qui devait être une simple chasse à la tornade s’est ainsi transformé en demande en mariage virale, où se mêlent amour, adrénaline et poésie sauvage. Un symbole inattendu de la manière dont certaines passions peuvent lier deux personnes, même face aux éléments les plus déchaînés.