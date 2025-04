Ces questions à se poser pour savoir si votre crush est sérieux

Décrypter les intentions de la personne qui fait battre votre cœur peut s’avérer complexe. Entre messages ambigus, gestes tendres et silences inexpliqués, il est parfois difficile de savoir si votre crush est vraiment prêt à s’investir. Plutôt que de passer des heures à analyser chaque mot ou regard, posez-vous ces questions essentielles. Elles vous aideront à y voir plus clair, sans perdre votre énergie inutilement.

Votre crush est-il émotionnellement disponible ?

Une personne émotionnellement disponible est prête à s’engager et à partager ses sentiments. Pour évaluer cette disponibilité, posez-vous les questions suivantes :

Évite-t-il les conversations profondes ? Si votre crush reste en surface et esquive les sujets personnels, cela peut indiquer une réticence à s’impliquer.

Envoie-t-il des signaux contradictoires ? Un jour très présent, le lendemain distant… Ce yoyo émotionnel pourrait révéler une certaine ambivalence.

Exprime-t-il ses sentiments ? Une personne investie n’aura pas peur de partager ce qu’elle ressent, même si c’est progressif.

Si votre crush semble fermé ou peu constant, il est peut-être préférable de prendre du recul pour ne pas vous engager dans une relation à sens unique.

Partagez-vous des valeurs et des objectifs communs ?

Les bases d’une relation durable reposent sur des valeurs et des aspirations compatibles. Il ne s’agit pas d’avoir une vision identique sur tout, mais d’être en accord sur l’essentiel.

Quelles sont ses ambitions personnelles et professionnelles ? Se projette-t-il de la même manière que vous ?

Comment envisage-t-il l’avenir ? Mariage, enfants, voyage autour du monde, vie de bohême… si vous avez des objectifs totalement opposés, mieux vaut le savoir dès maintenant.

Quelles sont ses valeurs fondamentales ? Respect, engagement, famille, carrière… avoir des principes différents n’est pas un frein, à condition qu’ils ne soient pas en contradiction avec les vôtres.

Si vos visions divergent totalement, il sera probablement difficile de construire quelque chose de stable sur le long terme.

Comment se comporte-t-il avec vous au quotidien ?

Les actions en disent souvent bien plus que les mots. Observez la manière dont votre crush vous traite au quotidien :

Fait-il des efforts pour vous voir ? Une personne intéressée trouvera toujours du temps pour vous, même dans un emploi du temps chargé.

Tient-il ses promesses ? Les paroles, c’est bien. Les actes, c’est mieux. Annulations de dernière minute et engagements non tenus ne sont pas très engageants.

Montre-t-il de l’intérêt pour votre vie ? Vous pose-t-il des questions sur vos passions, vos rêves, vos projets ? Ou parle-t-il essentiellement de lui ?

Un crush qui vous considère vraiment fera en sorte que vous vous sentiez spéciale et respectée.

Avez-vous une communication ouverte et honnête ?

Une relation saine repose sur une communication fluide et transparente. Demandez-vous :

Pouvez-vous exprimer vos sentiments sans crainte ? Si vous hésitez à être honnête de peur d’effrayer l’autre, c’est peut-être un signe que vous n’êtes pas sur la même longueur d’onde.

Votre crush est-il réceptif à ces discussions ? Si la moindre conversation sérieuse tourne en évitement ou en blague, cela peut cacher une peur de l’engagement.

Un partenaire sérieux saura entendre vos besoins et s’exprimer en retour.

Quels sont ses antécédents relationnels ?

Sans tomber dans l’interrogatoire, il peut être utile de connaître quelques informations sur son passé amoureux :

Pourquoi ses dernières relations ont-elles pris fin ? Une personne qui met toujours la faute sur son ex pourrait manquer de remise en question.

Est-il encore accroché à son passé ? Si votre crush parle souvent de son ex ou semble nostalgique, il n’est peut-être pas totalement disponible pour une nouvelle relation.

Un passé amoureux mouvementé n’est pas un problème en soi, tant que votre crush a tiré des leçons et est prêt à aller de l’avant.

Ces questions sont là pour vous guider, mais votre intuition reste votre meilleur allié. Si quelque chose vous semble flou ou incohérent, prenez le temps d’analyser la situation. Une relation saine doit vous apporter plus de joie que de doutes. Ne perdez pas de vue que vous méritez quelqu’un qui vous valorise et qui est prête à s’investir à la hauteur de ce que vous offrez. Prenez soin de vous et faites confiance à votre ressenti !