Une octogénaire de 82 ans convaincue de vivre un amour en Côte d’Ivoire

À 82 ans, Marie-Jo a quitté la Normandie pour rejoindre, en Côte d’Ivoire, un brouteur de 28 ans, rencontré sur Facebook, qui se faisait passer pour un animateur de télévision. Depuis septembre, à Abidjan, elle a dépensé jusqu’à 15 000 euros par mois en virements et en cartes prépayées. Xavier, son fils, dénonce une arnaque aux sentiments et se dit très inquiet, sa maman souffrant de diabète et d’hypertension. Mais Marie-Jo ne veut rien entendre, assurant vivre le grand amour avec son nouveau petit-ami… Une équipe de Sept à Huit est partie à Abidjan et a retrouvé Marie-Jo et les brouteurs. Un document exclusif à retrouver ce dimanche en intégralité sur @TF1, et en replay sur @TF1+. @TF1 INFO

