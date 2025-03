Relations amoureuses : les hommes plus affectés que les femmes ?

Les relations amoureuses sont souvent associées à une sensibilité et une émotivité plus marquées chez les femmes. On imagine en effet facilement une femme en pleurs après une rupture, soutenue par ses amies autour d’un pot de glace. Mais une étude récente vient bousculer ce stéréotype : les hommes seraient en réalité plus affectés par les relations amoureuses que les femmes. Non seulement ils bénéficient davantage des bienfaits d’une relation stable, mais ils sont aussi plus vulnérables en cas de rupture.

Les relations amoureuses : un pilier pour les hommes

Il est communément admis que les femmes sont plus investies émotionnellement dans leurs relations amoureuses. Pourtant, les études montrent que les hommes sont souvent plus dépendants de leur partenaire pour leur bien-être psychologique. Les hommes ont tendance à centraliser leur besoin de soutien émotionnel autour de leur partenaire. Contrairement aux femmes, qui s’appuient sur un réseau social diversifié (famille, amis, collègues), les hommes concentrent souvent l’essentiel de leur bien-être émotionnel sur leur relation amoureuse, note diverses études sur le sujet.

Autrement dit, quand un homme hétéro est en couple, sa partenaire devient son principal (voire unique) soutien émotionnel. Cela explique pourquoi, une fois en couple, les hommes ressentent souvent un sentiment de stabilité et de sécurité très fort. Ils bénéficient d’une diminution du stress, d’une meilleure santé mentale et même d’une meilleure santé physique. Les relations amoureuses fonctionnent donc comme un réducteur de stress naturel pour les hommes, leur offrant un sentiment de sécurité émotionnelle qu’ils peinent souvent à trouver ailleurs.

Quand tout s’effondre : des ruptures plus douloureuses pour les hommes

Cette forte dépendance émotionnelle a un revers : lorsque la relation prend fin, les hommes sont généralement plus touchés par la rupture que les femmes. Ils sont alors plus susceptibles de ressentir une solitude intense après une rupture. Ils mettent également plus de temps à se remettre émotionnellement et sont plus enclins à adopter des comportements d’adaptation malsains :

Consommation excessive d’alcool ou de drogues

Isolement social

Problèmes de sommeil et troubles de l’appétit

Sur le plan physique, les conséquences sont également significatives. Les hommes séparés ou divorcés présentent :

Un risque accru d’hypertension

Un affaiblissement du système immunitaire

Une augmentation du taux de mortalité dans les années suivant la séparation

Pourquoi une telle vulnérabilité ? Parce que, contrairement aux femmes, les hommes ne disposent pas toujours d’un réseau de soutien solide en dehors de leur partenaire. Les femmes, elles, ont généralement une base sociale plus large, avec des amitiés profondes et un soutien familial qui les aide à mieux rebondir après une rupture.

Pourquoi les hommes initient moins les ruptures

Cette dépendance émotionnelle explique également pourquoi les hommes sont moins enclins à mettre fin à une relation, même lorsque celle-ci est insatisfaisante ou toxique. Les statistiques montrent que les femmes sont 2 fois plus susceptibles que les hommes de demander la séparation ou le divorce. Une étude menée par l’Université de Stanford a révélé que 69 % des divorces sont initiés par des femmes.

Pour les hommes, mettre fin à une relation signifie non seulement perdre une partenaire, mais aussi perdre leur principale source de stabilité émotionnelle. Même dans une relation dysfonctionnelle, le simple fait de ne pas être seul reste souvent perçu comme préférable à une solitude totale.

Les femmes, mieux équipées émotionnellement ?

Ce déséquilibre émotionnel s’explique en grande partie par la manière dont hommes et femmes sont socialisés dès le plus jeune âge. Les filles sont souvent encouragées à exprimer leurs émotions, à créer des liens profonds avec leurs amis et à chercher du soutien dans leur entourage. Les garçons, en revanche, sont souvent conditionnés à « garder le contrôle », à ne pas montrer de vulnérabilité et à chercher la stabilité émotionnelle dans leur relation amoureuse.

Un appel à élargir le cercle de soutien

Face à ces réalités, une question s’impose : comment aider les hommes à mieux gérer les relations amoureuses et leurs conséquences ? Les experts s’accordent sur une solution simple mais puissante : encourager les hommes à développer des liens émotionnels solides en dehors de leur relation amoureuse.

Cultiver des amitiés profondes : créer un cercle d’amis proches, capables de fournir un soutien émotionnel authentique.

Encourager la vulnérabilité : briser le tabou selon lequel les hommes doivent être forts et stoïques. Apprendre à exprimer ses émotions est un facteur clé de résilience.

Ce que révèlent ces études, c’est que les hommes sont loin d’être émotionnellement détachés ou insensibles dans leurs relations amoureuses. Au contraire, ils sont souvent plus investis qu’ils n’osent le montrer. Cette prise de conscience ouvre la voie à une nouvelle approche des relations, où les hommes sont encouragés à assumer leur vulnérabilité. Parce qu’en fin de compte, une relation amoureuse est un enrichissement, pas une béquille. Il est temps d’apprendre à aimer sans s’y perdre.