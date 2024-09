Recoupling : retourner avec votre ex, la pire des erreurs ?

À l’image de Justin Bieber et Hailey, qui se sont quittés un temps pour mieux se retrouver et se dire « oui » sur le papier, les couples se forment, se déchirent et se reconstruisent. L’amour est une saga pleine de rebondissements. Et ce n’est pas parce qu’une histoire est close que vous ne pouvez pas réécrire un chapitre ensemble. Après une rupture, vous gardez parfois ce sentiment d’inachevé et vous avez un petit goût de reviens-y. Malgré les risques de rejouer la même fin et les avertissements de votre BFF, vous voulez revenir en arrière et renouer avec votre ex. Votre cœur fait la girouette et vos sentiments sont tenaces. Alors que beaucoup apaisent leur douleur avec des relations pansement, vous, vous voulez ressouder ce qui a déjà été cassé et retenter cette idylle passée. Une pratique baptisée recoupling qui mérite réflexion.

Le recoupling, une pratique plus répandue que vous ne le croyez

Lorsqu’une relation arrive à son terme, vous essayez de combler votre peine avec un pot de glace et un film niais. Mais parfois, rien n’y fait. Votre ex occupe toutes vos pensées. Même si votre entourage vous persuade que ce mal-être n’est qu’une passade et que le temps vous fera oublier cette relation avortée, au fond, vous regrettez. Si un bouton « retour en arrière » existait, il y a bien longtemps que vous l’auriez utilisé. Vous ne savez pas si c’est bien sage, mais vous voulez reprendre la romance là où elle s’est stoppée. Vous avez envie de dégainer ce fameux « joker » pour reconquérir cette personne que vous considérez comme votre moitié et que vous avez laissée.

À chaque fois que vous empoignez votre téléphone, vous commencez à écrire un SMS à votre ex, mais vous ne l’envoyez jamais. Votre cœur vous dit de retourner avec celui ou celle que vous avez aimé, mais votre raison vous souffle que ce n’est pas une bonne idée. Au jeu de l’amour, vous avez fait le tour de la marguerite et oscillé entre le « je t’aime à la folie » et le « pas du tout ». Rassurez-vous, de nombreux couples se font, se défont et se refont à nouveau avec cet espoir d’être un meilleur duo en toile de fond.

Qu’il s’agisse de Ben Affleck et Jennifer Lopez, qui se déclarent la guerre puis se rabibochent comme si de rien n’était ou de Katy Perry et Orlando Bloom, qui cumulent les aller-retour sentimentaux, le recoupling est presque devenu la norme. C’est d’ailleurs un excellent sujet d’analyse pour les chercheurs. Selon une étude menée par l’Université de l’Utah et de Toronto, 50 % des couples séparés se remettent ensemble.

« On reprend la relation, car on a l’impression que si on repart différemment on pourrait améliorer la relation avec ce partenaire qui nous rendait heureux pour plein de raisons », explique Véronique Kohn, psychologue spécialiste des relations amoureuses au média Aufeminin

Le recoupling, une deuxième tentative forcément vouée à l’échec ?

L’amour, un éternel recommencement ? D’après certaines personnes, oui. Peur de l’inconnu, nostalgie des moments à deux, sentiment de manque, volonté de faire mieux qu’avant, attachement émotionnel… Il existe des tas de raisons qui vous poussent à retourner dans les bras de votre ex. Avec le recoupling, vous pensez peut-être tout effacer pour tout recommencer. Dans votre idée, c’est une sorte de réinitialisation amoureuse. Mais faire ressusciter ce couple déchu, c’est aussi prendre le risque de revivre des scénarios toxiques en boucle comme dans le film « un jour sans fin ».

Les mêmes problèmes finissent par resurgir

Lorsque vous rebroussez chemin en amour et que vous retournez la situation, vous avez l’intime conviction que tout sera meilleur. Vous vous voilez la face et vous êtes aveuglé.e par l’optimisme. Vous voulez recréer cette sensation de confort que vous avez perdue et reprendre tout de zéro. Or, si vous avez mis fin à la relation, ce n’est pas par pur plaisir.

Parfois, il arrive de prendre cette décision sur un coup de tête sans trop en mesurer les retombées. Mais en général, la rupture repose sur des preuves tangibles. Elle survient souvent suite à une accumulation de problèmes, restée en suspens. Peu de temps après le recoupling, vous avez cette sombre sensation de « déjà vu ». Les problèmes refont surface et sont encore moins supportables qu’avant. La chute est donc d’autant plus vertigineuse.

Les attentes irréalistes augmentent la pression

Avec le recoupling, vous avez à coeur de corriger les erreurs et de faire un sans-faute. Vous voulez que tout soit parfait pour vous rassurer et vous conforter dans votre choix. À travers ce deuxième round, vous avez envie de ne garder que le positif. Pourtant, cette attente peut créer une tension supplémentaire dans la relation. Chaque désaccord ou moment de friction peut être vécu comme un échec et accentuer la frustration des deux côtés. Ce sentiment d’obligation à réussir peut finalement fragiliser la relation au lieu de la renforcer.

La confiance est souvent compromise

La rupture ne se déroule pas toujours dans le calme et la cordialité. C’est même plutôt l’inverse. Les noms d’oiseaux fusent et les punchlines affluent. Mais malgré tout, vous vous dites peut-être « après la pluie, le beau temps ». Sauf que voilà, lorsque vous faites « replay » avec votre ex, ce n’est plus pareil. Quelque chose s’est fissuré et ça se ressent. Les cicatrices sont encore à vif, surtout si vous avez ressenti de la trahison, de l’abandon ou un manque de respect au moment de lui dire au revoir.

En misant sur le recoupling, ce n’est pas votre cœur qui est en feu, mais vos blessures intérieures. Votre ex a éveillé vos sentiments, mais il les a aussi piétinés. Vous pouvez alors éprouver un sentiment d’insécurité, de méfiance ou de haine envers lui/elle.

Les conditions pour que le recoupling soit un succès

Avec le recoupling, la relation tourne en rond. Les vieux réflexes se répètent inlassablement et l’histoire recommence sans jamais se modifier. Malgré cette promesse d’effort, tout reste au point mort. Mais est-ce que se remettre avec son ex, c’est forcément mener son couple à sa propre perte ? Pas toujours. Pour que le recoupling apporte son lot d’amélioration et ne solde pas sur une énième déception, la psychologue Véronique Kohn préconise de mettre les sujets qui fâchent à plat.

« Il faut prendre conscience de ce qui n’a pas fonctionné et des besoins non satisfaits de part et d’autre », recommande-t-elle

Alors si vous envisagez le recoupling dans vos plans coeur, prévoyez une bonne discussion en amont avec votre ex pour dégrossir tous les problèmes en arrière-plan. Réglez les conflits que vous avez laissés en attente et faites preuve d’empathie. Pas question de faire un procès à l’autre ou d’avoir un ton accusateur. Le but est avant tout de sceller un pacte de paix et de s’écouter mutuellement.

Avec le recoupling, soit ça passe, soit ça casse. Le couple peut se rebâtir sur des fondations encore plus solides ou alors s’effondrer dès les premières retrouvailles. Tout dépend de vos intentions. Si l’idée de vous remettre avec votre ex vous effleure l’esprit, demandez-vous surtout si ce ne sont pas vos émotions qui vous jouent des tours.