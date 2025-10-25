Une 4e couleur bientôt sur les feux tricolores ? Ce que signifie la lumière blanche

L’évolution de la technologie et l’arrivée des voitures autonomes poussent les chercheurs à repenser les systèmes de signalisation routière. Une idée innovante émerge : l’ajout d’une lumière blanche aux feux tricolores classiques, une couleur qui pourrait révolutionner la gestion des intersections.

Une quatrième couleur pensée pour les voitures autonomes

Jusqu’à présent, les feux tricolores suivent un schéma à trois couleurs : rouge pour l’arrêt, orange pour la prudence, vert pour la circulation. La couleur blanche, proposée par des chercheurs de l’Université d’État de Caroline du Nord (États-Unis) serait un signal destiné aux voitures autonomes, indiquant que ce sont elles qui gèrent la circulation à l’intersection. Grâce à un système de communication entre véhicules et feux, lorsque suffisamment de voitures intelligentes sont présentes, le feu blanc s’allume. Les voitures autonomes coordonnent alors leurs mouvements pour fluidifier le trafic, et les autres conducteurs humains n’ont plus qu’à suivre leur exemple.

Des bénéfices pour la sécurité et l’environnement

Cette innovation réduit le temps d’attente aux feux et diminue la consommation de carburant en limitant les arrêts inutiles. Les tests montrent une diminution des embouteillages pouvant aller jusqu’à 3 % avec seulement 10 % de voitures autonomes, et jusqu’à 94 % dans un futur où ces véhicules seront majoritaires. La circulation s’en trouverait ainsi plus fluide, plus sûre, et moins polluante, un avantage indéniable pour les centres urbains souvent congestionnés.

Des expérimentations en cours et des perspectives d’avenir

Des essais sont actuellement menés dans des zones sécurisées avec un trafic important de voitures autonomes, notamment autour des ports. Ces tests permettront d’évaluer la viabilité de ce système et de préparer son déploiement éventuel en France et ailleurs. Pour l’instant, cette quatrième couleur reste une proposition futuriste, car le nombre de véhicules autonomes sur nos routes reste encore trop faible pour généraliser ce dispositif, expliquent les chercheurs.

En résumé, la lumière blanche sur les feux tricolores pourrait bientôt transformer notre manière de conduire, favorisant la cohabitation entre voitures classiques et autonomes. Une innovation qui s’inscrit dans la modernisation nécessaire de nos infrastructures routières pour répondre aux défis technologiques de demain.