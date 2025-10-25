Une étude révèle le plus grand regret des femmes… et il en dit long sur notre société

La vie ne se déroule pas toujours comme on l’aurait imaginée et prend des tournures parfois inattendues. Ce « et si » tourne en boucle dans la tête et on rejoue inlassablement des scénarios manqués. Les femmes ont d’ailleurs un regret commun et ça ne concerne pas leur carrière, ni leur bien-être, mais leurs amours. Elles ont Juliette Capulet dans la peau et ça se confirme dans les chiffres.

Le regret amoureux hante les femmes

Les femmes, de grandes sentimentales ? Une étude donne raison à ce cliché mielleux typique des comédies romantiques. À en croire les chiffres d’un sondage, les femmes ont de nombreux points communs avec les héroïnes de Flaubert et les protagonistes des films à l’eau de rose. Leur cœur semble être leur deuxième cerveau et avoir le monopole de leurs pensées.

L’histoire de l’amante mélancolique qui fantasme encore sur ses amours d’hier n’est pas un mythe, il est véridique. Ça se traduit dans une étude menée par des chercheurs de l’université de l’Illinois. Leur regret numéro un n’est pas d’avoir eu des enfants « trop tôt » ou « trop tard » ni d’avoir loupé l’occasion de faire le tour du monde en sac à dos.

Selon les chiffres, 44 % des femmes interrogées expriment des regrets amoureux. Elles gardent une petite amertume, un sentiment d’inachevé de leur romance passée. Elles pensent encore à cette personne avec qui elles ont partagé une part de leur existence. Même si elles ont plus de facilité à encaisser le choc d’une rupture, elles reviennent souvent en arrière et se demandent à quoi leur quotidien aurait pu ressembler si leur couple n’avait pas explosé. Ce qui n’est pas le cas des hommes, visiblement moins fleur bleue. Seulement 19 % d’entre eux retiennent les chagrins amoureux dans leur regret.

Ce que les femmes auraient aimé changer dans leur passé

Et si les comédies romantiques avaient vu juste ? Les femmes qui ont répondu à cette étude se rapprochent dangereusement de ces personnages féminins du petit écran qui s’embrassent sous des boules de gui et qui recroisent leur amour de jeunesse en heurtant pile de livres ou café à la cannelle. À noter que ce regret amoureux, qui hante les femmes, concerne surtout celles qui sont célibataires et qui ont tout leur esprit pour penser à « celui qui s’est éloigné ».

Cependant, même en couple, elles ont toujours des réminiscences de ce premier bisou, de ce premier « je t’aime » et de cette dispute, qui a changé le cours de leur vie amoureuse. « Les gens ont mentionné les amours de lycée, les choses qui leur ont échappé », précise le Dr Roese à Your Tango.

Selon cette étude édifiante, les femmes rejouent en boucle les scénarios du passé. Elles aimeraient remonter le temps pour changer des phrases, des gestes, des actes, qui les font encore culpabiliser des années après. Pour beaucoup d’entre elles, le regret prend une couleur encore plus intime. Il naît dans ces petits interstices de la vie où l’on se dit qu’on aurait pu faire autrement : un mot retenu, un geste non fait, un lien qu’on n’a pas su réparer. Ces regrets-là s’accrochent, parce qu’ils touchent à ce qu’on aurait aimé préserver, à ces relations qu’on aurait voulu sauver.

Le psychologue Neal Roese l’explique bien : ce ne sont pas les erreurs commises qui nous hantent le plus, mais les chances que l’on n’a pas saisies. Ce qu’on n’a pas tenté, pas osé, pas dit. En somme, ce ne sont pas tant nos faux pas qui pèsent sur le cœur, mais ces possibles que l’on a laissés s’envoler.

Le secret pour que les regrets soient moins lourds à porter

À la différence de la fiction, les femmes de la vraie vie ne se jettent pas dans les bras de leur ex après des années de silence. C’est à peine si elles osent leur envoyer un inoffensif message d’anniversaire. Elles vivent avec ce regret amoureux en toile de fond. Elles peinent à aller de l’avant et à apprécier ce qui s’offre à elles dans le présent.

Cependant, il est tout à fait possible de transformer les regrets amoureux en leçons. Pas question de vous lamenter sur ce que vous n’avez pas fait ou pas dit à votre petit ami de l’époque. L’important est que ça vous serve. Faire des erreurs, c’est apprendre à ne pas les répéter. Et le Dr Roese abonde dans ce sens : « Les regrets sont désagréables, mais, en moyenne, ils sont une émotion utile. La façon la plus utile d’éprouver des regrets est de les ressentir profondément, de les surmonter rapidement, d’aller de l’avant et de les utiliser pour vous pousser à adopter de nouveaux comportements qui vous seront utiles ».

Ce regret amoureux est aussi le reflet d’une société très stéréotypée. Il laisse penser que les femmes ne s’accomplissent que dans les yeux d’un autre. Pire, que leur vie repose sur leur réussite amoureuse. La faute aux contes de fées…