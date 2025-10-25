Il s’offre un bijou à 2 millions, mais l’endroit où il le porte choque tout le monde !

Slater Jones, @iamdiamondeye sur Instagram, a transformé une épreuve personnelle en une déclaration de style hors du commun. Ayant perdu son œil droit à cause d’une maladie infectieuse, il a opté pour une prothèse oculaire innovante, ornée d’un diamant de 2 carats.

Une prothèse pas comme les autres

Associé à John Imm, expert américain en prothèses oculaires, Slater Jones a fait réaliser une pièce qui mêle joaillerie et technologie médicale. Ce diamant incrusté dans la prothèse, évalué à environ 1,7 million d’euros, est le plus précieux parmi les 10 000 yeux artificiels fabriqués par John Imm au cours de sa carrière. Cette création se distingue par son aspect spectaculaire et son originalité sans égal, suscitant de nombreuses réactions étonnées sur les réseaux sociaux, certains internautes le comparant même à un méchant de James Bond à cause de cette allure singulière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DIAMOND EYE (@iamdiamondeye)

Un parcours marqué par la lutte et la renaissance

Slater Jones avait commencé à perdre la vue à 17 ans suite à une toxoplasmose, maladie musculaire et infectieuse qui peut entraîner la cécité. Malgré plusieurs opérations, il n’a pas pu sauver son œil. Face à cette situation, il a choisi d’exprimer sa personnalité et son parcours via cette prothèse. Il dit à propos de ce choix : « J’ai perdu mon œil, mais cela a apporté une nouvelle lumière à ma vie ».

Un geste qui interpelle et fascine

Ce diamant dans l’œil est depuis devenu viral sur Internet. Si certaines personnes s’interrogent sur la possibilité des prothèses en or ou d’autres bijoux oculaires, Slater Jones ouvre une nouvelle voie où le médical se mêle à l’extravagance artistique. Son histoire inspire par sa singularité et son message de force face à l’adversité.

En définitive, Slater Jones incarne l’audace et la créativité dans un univers où la prothèse oculaire devient un véritable bijou, symbole d’une identité renouvelée et d’une victoire personnelle remarquable.