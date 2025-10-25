Il s’offre un bijou à 2 millions, mais l’endroit où il le porte choque tout le monde !

Société
Fabienne Ba.
@iamdiamondeye/Instagram

Slater Jones, @iamdiamondeye sur Instagram, a transformé une épreuve personnelle en une déclaration de style hors du commun. Ayant perdu son œil droit à cause d’une maladie infectieuse, il a opté pour une prothèse oculaire innovante, ornée d’un diamant de 2 carats.

Une prothèse pas comme les autres

Associé à John Imm, expert américain en prothèses oculaires, Slater Jones a fait réaliser une pièce qui mêle joaillerie et technologie médicale. Ce diamant incrusté dans la prothèse, évalué à environ 1,7 million d’euros, est le plus précieux parmi les 10 000 yeux artificiels fabriqués par John Imm au cours de sa carrière. Cette création se distingue par son aspect spectaculaire et son originalité sans égal, suscitant de nombreuses réactions étonnées sur les réseaux sociaux, certains internautes le comparant même à un méchant de James Bond à cause de cette allure singulière.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par DIAMOND EYE (@iamdiamondeye)

Un parcours marqué par la lutte et la renaissance

Slater Jones avait commencé à perdre la vue à 17 ans suite à une toxoplasmose, maladie musculaire et infectieuse qui peut entraîner la cécité. Malgré plusieurs opérations, il n’a pas pu sauver son œil. Face à cette situation, il a choisi d’exprimer sa personnalité et son parcours via cette prothèse. Il dit à propos de ce choix : « J’ai perdu mon œil, mais cela a apporté une nouvelle lumière à ma vie ».

Un geste qui interpelle et fascine

Ce diamant dans l’œil est depuis devenu viral sur Internet. Si certaines personnes s’interrogent sur la possibilité des prothèses en or ou d’autres bijoux oculaires, Slater Jones ouvre une nouvelle voie où le médical se mêle à l’extravagance artistique. Son histoire inspire par sa singularité et son message de force face à l’adversité.

En définitive, Slater Jones incarne l’audace et la créativité dans un univers où la prothèse oculaire devient un véritable bijou, symbole d’une identité renouvelée et d’une victoire personnelle remarquable.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Une 4e couleur bientôt sur les feux tricolores ? Ce que signifie la lumière blanche

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Une 4e couleur bientôt sur les feux tricolores ? Ce que signifie la lumière blanche

L’évolution de la technologie et l’arrivée des voitures autonomes poussent les chercheurs à repenser les systèmes de signalisation...

Une étude révèle le plus grand regret des femmes… et il en dit long sur notre société

La vie ne se déroule pas toujours comme on l’aurait imaginée et prend des tournures parfois inattendues. Ce...

« Méconnaissable » : il se rase après 20 ans, les internautes n’en reviennent pas

Vingt ans sans rasoir, puis une décision radicale : se débarrasser d’une barbe portée toute une vie adulte....

Elle court sans chaussures, gagne trois médailles… et bouleverse le monde entier

Dans une compétition locale aux Philippines, Rhea Bullos, âgée de 11 ans, a marqué les esprits en remportant...

Vous préférez le thé au café ? La psychologie dit que vous partagez probablement ces 5 traits

Et si on pouvait lire votre personnalité au fond de votre tasse ? Alors que de nombreuses personnes...

Des femmes de science bientôt honorées… sur la plus célèbre tour du monde

Laissées dans l’ombre pendant plusieurs siècles, les femmes de science vont bientôt avoir la lumière qu’elles méritent, au...